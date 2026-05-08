Thúc đẩy nội lực, đưa ngành game Việt Nam vươn tầm quốc tế

Diễn đàn Game Việt Nam 2026 quy tụ hơn 300 đại diện từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất, nhà phát hành cùng các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global", Ngày hội Game Việt Nam năm nay khẳng định định hướng lấy nội lực sáng tạo làm nền tảng để hội nhập và xuất khẩu trí tuệ Việt ra thị trường toàn cầu. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 60.000 lượt người tham gia.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử - Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Game Việt Nam 2026 khẳng định, giấc mơ đưa Vietnam GameVerse trở thành điểm đến của ngành game thế giới đã thành hiện thực. Ông nhiệt liệt chào mừng sự tham gia của các đối tác từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản... cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Meta, Bytedance, Roblox, Riot và các đội tuyển Esports từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những chỉ số kinh tế ấn tượng: GDP năm 2025 đạt 514 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ngành game được xác định là một trong sáu ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, nhận được các chính sách ưu tiên phát triển và ưu đãi thuế từ Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Tổ chức kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường đầu tư; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp trong nước đoàn kết, hỗ trợ nhau để nắm bắt vận hội "trăm năm có một", cùng nhau vươn ra biển lớn theo tinh thần "Do local, go global".

Được tổ chức lần đầu vào năm 2023, Ngày hội Game Việt Nam đã bước sang năm thứ tư với sự mở rộng liên tục về quy mô và tầm ảnh hưởng. Một trong những thay đổi đáng chú ý của năm 2026 là việc chính thức mở bán vé tham dự. Đây được coi là bước tiến chiến lược nhằm nâng cấp chiều sâu nội dung, cung cấp các hoạt động độc quyền và hướng tới mô hình sự kiện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm nhấn của diễn đàn năm nay là các hoạt động ký kết hợp tác quốc tế quan trọng, mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và chuẩn hóa nhân lực cho ngành game Việt. Các hợp tác này tập trung vào chuẩn hóa nhân lực thực chiến, chuyển giao công nghệ và cung cấp giải pháp đột phá cho hệ sinh thái nội dung và cộng đồng game Việt.

Đặc biệt, lần đầu tiên diễn đàn tổ chức phiên giao lưu độc quyền với Giám đốc vận hành GAM Esports - Izumin và các thành viên đội tuyển GAM Liên Quân Mobile (GAM AOV). Những chia sẻ về hành trình xây dựng đội ngũ và tư duy thi đấu chuyên nghiệp kỳ vọng giúp nâng tầm thương hiệu Esports Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Lễ vinh danh Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026 sẽ được tổ chức vào tối 8/5. Sau quá trình bình chọn từ tháng 1/2026, 21 hạng mục giải thưởng sẽ được trao cho các sản phẩm, dịch vụ và cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh việc vinh danh các thành tựu đã đạt được, Ngày hội Game Việt Nam 2026 còn chú trọng vào việc tìm kiếm các nhân tố mới thông qua cuộc thi GameHub. Top 5 dự án tại cuộc thi sẽ nhận được gói đầu tư và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm từ Ban tổ chức.

Sự kiện kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm game "Made in Vietnam", gia tăng sức hút đầu tư nước ngoài và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp game thế giới./.