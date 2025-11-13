Thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa Israel và Việt Nam

Tham tán Lê Thái Hòa và bà Sapir Ifergan, Giám đốc kinh doanh thương mại của Arkia. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Isarel

Tại buổi làm việc, bà Sapir Ifergan đánh giá cao về tiềm năng và triển vọng thị trường Việt Nam, trong chiến lược kinh doanh mở rộng hợp tác hàng không cũng như mở đường bay về hướng Đông (khu vực châu Á) của Akia. Theo đó, Hãng hàng không Arkia lên kế hoạch mở đường bay thẳng trực tiếp từ Israel tới Việt Nam và chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 5/1/2026 từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội.

Trước mắt, theo kế hoạch thí điểm, đối với lịch bay trong 6 tháng đầu năm tới, Arkia sẽ duy trì tần suất bay 1 chuyến/tuần từ tháng 1-tháng 6/2026 (riêng trong tháng 3/2026 hãng có thể sẽ tăng tần suất bay lên 2 chuyến/tuần, do là thời điểm có nhiều kỳ nghỉ lễ ở Israel nên hãng dự kiến lượng khách Israel đi lại sẽ gia tăng), sử dụng loại máy bay thân rộng có sức chứa khoảng 290 ghế ngồi.

Hiện tại, Arkia đã bắt đầu mở bán vé trên trang web của hãng và thông qua mạng lưới các đại lý trong hệ thống. Tùy theo thời điểm đặt mua, giá vé dao động từ khoảng 1.000USD/chiều đối với hạng ghế phổ thông (bao gồm 8kg hành lý xách tay và 32 kg hành lý ký gửi) và khoảng 2.500USD/chiều đối với hạng ghế thương gia. Do phải bay ra theo hướng Biển Đỏ và vòng xuống phía dưới qua bán đảo Arập (chưa được bay qua không phận của các nước Arập) nên thời gian mỗi chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 11 giờ và 34 phút, khởi hành từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv vào lúc 00h05 nửa đêm (theo giờ địa phương) và đến sân bay Nội Bài ở Hà Nội vào lúc 16h40 chiều ngày hôm sau; riêng trong tháng 3/2026, ngoài chuyến như thường lệ, mỗi tuần hãng tăng thêm 1 chuyến khởi hành lúc 05h30 sáng từ Tel Aviv và đến Hà Nội vào lúc 22h05 cùng ngày. Ở chiều quay về, thời gian chuyến bay kéo dài gần 12 giờ đồng hồ, xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 19h40 tối và hạ cánh ở sân bay Ben Gurion lúc 2h25 sáng (theo giờ địa phương).

Lãnh đạo Hãng hàng không Arkia đề nghị Thương vụ giới thiệu, kết nối giúp cho hãng với các đối tác Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không, nhất là các đại lý bán vé hàng không hoặc hãng du lịch lữ hành Việt Nam để hai bên thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh; đồng thời đề nghị Thương vụ duy trì liên hệ thường xuyên để tiếp tục hỗ trợ Arkia mở rộng hợp tác với thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương vụ-Đại sứ quán tại Israel hoan nghênh, đánh giá cao việc Arkia xây dựng kế hoạch triển khai mở đường bay thẳng tới Việt Nam với lịch trình bay cụ thể; cho biết luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực và kết nối Arkia với các đối tác Việt Nam phù hợp để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cùng nhau có lợi. Hiện nay, Việt Nam không chỉ thu hút các nhà đầu tư, sản xuất trên thế giới nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, thu hút đầu tư nước ngoài và xuất khẩu mạnh mẽ các mặt hàng công nghệ cao như điện tử, viễn thông, máy tính… mà còn trong quá trình hội nhập mạnh mẽ và đang trên đà trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng, mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp, thương nhân, người mua hàng, khách du lịch nước ngoài, trong đó có các đối tác Israel. Thời gian qua, quan hệ kinh tế, trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Israel không ngừng phát triển tích cực. Trong bối cảnh thị trường sở tại vẫn còn nhiều bất ổn khó khăn, việc Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam - Israel được đưa vào thực thi từ giữa tháng 11/2024 đã tạo xung lực mạnh cho các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, người mua hàng, khách du lịch Israel quan tâm tới thị trường và tích cực sang Việt Nam tìm kiếm đối tác bạn hàng cũng như tham quan, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống.

Năm 2024, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 3,247 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 794,6 triệu USD và nhập khẩu đạt 2,452 tỷ USD. 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Israel đạt 704,3 triệu USD, tăng 4,1%, và nhập khẩu từ thị trường này đạt 2,368 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Ước cả năm 2025, trao đổi thương mại song phương ước đạt khoảng 3,70 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt khoảng 880 triệu USD, ước tăng 10,75% so với năm 2024, và nhập khẩu đạt khoảng 2,82 tỷ USD. Về hợp tác đầu tư, tính đến nay, Israel đầu tư vào Việt Nam đạt 155,90 triệu USD, với 45 dự án; ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Israel đạt 78,25 triệu USD. Người dân mỗi nước luôn mong muốn có cơ hội đi du lịch sang tham quan lẫn nhau.

Một khi khai trương đường bay diễn ra đúng kế hoạch, Arkia sẽ là hãng hàng không đầu tiên của Israel mở đường bay thẳng trực tiếp tới Việt Nam. Việc mở đường bay thẳng sẽ là sự kiện cụ thể hóa nội dung hợp tác đã được nêu trong Nghị định thư ký ngày 21/12/2020 về việc sửa đổi Hiệp định hợp tác vận chuyển hàng không giữa hai nước, cũng như mở ra chương mới trong lĩnh vực hợp tác du lịch giữa hai bên. Đường bay thẳng góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của các doanh nghiệp, thương nhân, nhà đầu tư, người mua hàng, khách du lịch và người dân giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết và góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.

Arkia là một trong ba hãng hàng không truyền thống của Israel (không kể Hãng hàng không tư nhân Air Haifa mới được thành lập trong năm 2023). Bên cạnh Hãng hàng không quốc gia El Al được thành lập vào năm 1948 và Hãng hàng không tư nhân Israir được thành lập vào năm 1989, Arkia là hãng hàng không tư nhân đầu tiên được thành lập vào năm 1949 và có mạng lưới đường bay tới hơn 32 điểm đến, tập trung chủ yếu là các thành phố ở châu Âu (như London, Paris, Lyon, Strasbourg, Munich, Rome, Milan, Venice, Amsterdam, Geneva, Prague, Budapest, Vienna, Barcelona, Lisbon, Athens….) và New York ở Mỹ./.