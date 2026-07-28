Thúc đẩy kinh tế nông thôn qua thương mại điện tử

Đại dện các bên ký kết hợp tác. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Trong khuôn khổ hợp tác, chương trình ưu tiên tập trung đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử dành cho đa dạng nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng nhà cửa và đời sống như sản phẩm thủ công làng nghề, mây tre đan, sơn mài, cây cảnh,… Cùng với hỗ trợ tài chính, TikTok Shop tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo nhằm tháo gỡ những hạn chế về năng lực kinh doanh trực tuyến cho nhà bán hàng, gồm: Xây dựng nội dung, phát triển livestream, hợp tác với nhà sáng tạo, quản trị hàng hóa, vận hành gian hàng và tuân thủ pháp luật.

Trong đó, hoạt động dành cho nhà bán hàng mới đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực kể chuyện qua video ngắn và livestream, hiện đang là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp địa phương tối đa ưu điểm của mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá, rút ngắn hành trình xây dựng nhận biết thương hiệu và giảm phụ thuộc vào cạnh tranh về giá.

Theo các chuyên gia, khi thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng trưởng thành hơn, người tiêu dùng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn khi mua sắm trực tuyến. Cụ thể, ngoài giá cả thì những yếu tố như nguồn gốc sản phẩm, chất lượng hàng hóa, uy tín của người bán, tốc độ giao nhận, phương thức thanh toán, chính sách đổi trả và dịch vụ hậu mãi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm.



Trong khi đó, một lượng lớn nguồn cung sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm vẫn chưa hiện diện trên môi trường số hoặc chưa được thể hiện đúng giá trị qua các kênh trực tuyến. Đây có thể là sản phẩm của doanh nghiệp truyền thống, thương hiệu địa phương, hợp tác xã, làng nghề, nhà sản xuất nông nghiệp hoặc nhà bán lẻ truyền thống.

Các doanh nghiệp, nhà bán hàng tham gia phiên thảo luận. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cho rằng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề hầu hết đều mang dấu ấn văn hóa, tinh hoa dân tộc và giá trị đặc sắc, nhất là chủ yếu sử dụng tài nguyên bản địa, nhưng chưa được đánh thức và khám phá đúng tiềm năng sẵn có. Chiến lược thương mại khám phá của TikTok Shop phù hợp đồng hành với làng nghề, nhất là đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề kể câu chuyện của làng mình, nhà mình, sản phẩm của mình, để đánh thức những giá trị thiết thực.

Còn theo ông Đặng Bùi Tiến, Giám đốc Chuyển đổi số của L'Oreal Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện mô hình đa kênh bán hàng để bổ trợ cho nhau, riêng TikTok Shop không chỉ là kênh bán hành mà còn là kênh truyền thông, tiếp thị nhãn hàng. Nếu trước đây kênh thương mại điện tử còn non trẻ chủ yếu tập trung cạnh tranh bằng giảm giá sản phẩm thì hiện nay mua sắm khám phá trên kênh này hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng phù hợp và tăng tệp khách hàng mới.

Ông Tiến chỉ ra rằng, khi doanh nghiệp tập trung mang lại trải nghiệm khám phá cho người dùng, thì không chỉ chủ động tiếp thị chủng loại sản phẩm có sẵn, mà còn có thể thu thập thông tin, khảo sát thị trường để bổ sung thêm sản phẩm phù hợp thị hiếu người dùng trên kênh TikTok Shop.

Chia sẻ với các đối tác, doanh nghiệp, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết, tổng giá trị giao dịch của TikTok Shop tại Việt Nam năm 2025 tăng trưởng 66%. Cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ mới không chỉ đến từ việc bán nhiều hơn những sản phẩm vốn đã phổ biến trên sàn thương mại điện tử mà sẽ đến từ những sản phẩm khơi gợi khám phá từ người dùng, hoặc mang dấu ấn bản địa nhưng chưa có điều kiện phát triển. TikTok Shop sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các nguồn cung này lên nền tảng, giúp thêm nhiều sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng khám phá, đồng thời tạo điều kiện để người bán mở rộng quy mô.



Điển hình trong năm 2026, TikTok Shop triển khai nhiều chương trình miễn, giảm phí giao dịch hoặc phí hoa hồng dành cho nhà bán hàng mới, với tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng, tùy thuộc điều kiện và mức độ tham gia chương trình. Riêng các nhà bán hàng OCOP, nông sản và làng nghề mở cửa hàng trên TikTok Shop trong giai đoạn nửa cuối năm nay sẽ được hưởng gói hỗ trợ chuyên biệt: Miễn phí hoa hồng nền tảng và phí giao dịch trong 60 ngày, tín dụng quảng cáo cùng voucher khuyến mại dành riêng cho hàng Việt./.