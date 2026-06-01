Thúc đẩy kết nối văn hóa, nghệ thuật Việt-Pháp

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp Sự kiện giới thiệu hơn 20 tác phẩm của 5 họa sĩ Việt Nam gồm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trịnh Tuân và Công Kim Hoa, đại diện cho nhiều thế hệ và phong cách sáng tác khác nhau. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như lụa, giấy dó, tranh in độc bản, sơn acrylic và nghệ thuật sắp đặt, mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn đa dạng về mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam (CCV) tại Pháp Đinh Ngọc Đức nhấn mạnh nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới, giúp kết nối con người vượt qua khác biệt về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Theo ông, mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh vẻ đẹp quê hương, chiều sâu văn hóa dân tộc mà còn thể hiện tâm hồn, tình cảm và khát vọng của con người Việt Nam hôm nay. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, văn hóa và nghệ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước.

Giám đốc CCV cho rằng việc các họa sĩ Việt Nam giới thiệu tác phẩm tại Pháp không đơn thuần là một hoạt động nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp cũng như các nước châu Âu, đồng thời đánh giá cao sáng kiến thành lập CCAVF, coi đây là một không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Một trong những vị khách tham dự triển lãm là họa sĩ minh họa truyện tranh Jean-Charles Sarrazin, người có gần 40 năm gắn bó với mỹ thuật Việt Nam kể từ thời gian học tập tại Hà Nội vào cuối những năm 1980. Ông cho rằng nghệ thuật Việt Nam ngày càng được quốc tế biết đến và ghi nhận, đặc biệt thông qua các triển lãm và thị trường đấu giá. Theo ông, mỹ thuật Việt Nam đương đại đang trở nên đa dạng, giàu sức sáng tạo hơn, đồng thời xứng đáng được công chúng Pháp quan tâm và khám phá nhiều hơn.

Đại diện đoàn nghệ sĩ Việt Nam, họa sĩ Trịnh Tuân, giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cho biết triển lãm tại Arcueil là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam tại châu Âu. Sau Pháp, đoàn sẽ tiếp tục giới thiệu tác phẩm tại Đức và Italy.

Theo họa sĩ Trịnh Tuân, mục tiêu quan trọng nhất của những hoạt động này là tăng cường kết nối giữa các nghệ sĩ, đặc biệt tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận môi trường quốc tế, học hỏi và mở rộng tư duy sáng tạo. Ông cũng cho biết triển lãm là một phần trong các hoạt động của mạng lưới nghệ sĩ quốc tế Asia Art Link (AAL), nhằm thúc đẩy giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và các đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt CCAVF do bà Trần Thu Dung khởi xướng. Với mục tiêu lấy văn hóa làm cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, CCAVF được kỳ vọng sẽ trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu và sáng tạo của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa cũng như cộng đồng người Việt, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống văn hóa đa dạng của nước Pháp.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Sự lan tỏa của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới”, trao đổi về những cơ hội và thách thức trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động dịch thuật, các sản phẩm văn hóa song ngữ và giao lưu nghệ thuật nhằm giúp công chúng quốc tế tiếp cận sâu sắc hơn với các giá trị văn hóa Việt Nam./.