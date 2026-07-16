Thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với Hy Lạp

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương có cuộc gặp, làm việc với Phòng Thương mại Patras. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Âu, tại tòa thị chính Patras, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã có cuộc làm việc với Thị trưởng Patras, Kostas Peletidis. Cùng dự có Phó Thị trưởng Apostolis Angelis và Chủ tịch Hội đồng thành phố Christos Patouhas. Chào mừng Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đến thăm Patras, Thị trưởng Peletidis đã giới thiệu với Đại sứ Việt Nam về lịch sử truyền thống hơn 800 năm hình thành và phát triển của Patras, từ một trong những thành phố đầu tiên nơi Cách mạng Hy Lạp bắt đầu đến một Patras hiện đại, phát triển nhanh chóng nhưng vẫn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống với nhiều di tích Hy Lạp cổ đại.



Được bầu làm Thị trưởng Patras từ năm 2014 đến nay, ông Peletidis, đảng viên Đảng Cộng sản Hy Lạp, rất mong chuyến thăm của Đại sứ Phạm Thị Thu Hương sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Hy Lạp nói chung và với Patras nói riêng, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, hợp tác với địa phương Việt Nam. Patras sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, lễ hội tại Patras, trong đó có lễ hội Carnival Patras, một trong những lễ hội carnival lớn nhất Hy Lạp với sự tham dự của hàng chục nghìn người mỗi năm.



Vui mừng được đến thăm Patras, Đại sứ Việt Nam Phạm Thị Thu Hương đã chia sẻ về những thành tựu mà hai nước Việt Nam - Hy Lạp đạt được sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các cấp trong thời gian qua và sắp tới là chuyến thăm của Ngoại trưởng Hy Lạp tới Việt Nam trong tháng 7 này. Thông tin về quan hệ với Đảng Cộng sản Hy Lạp, việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp tham dự và phát biểu tại Ngày Việt Nam tại Athens thể hiện mối quan hệ chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa Đảng Cộng sản hai nước trong những dịp trọng đại.



Tiếp nối dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Patras trong các dự án cụ thể về hợp tác trao đổi văn hóa, giáo dục trong cả khuôn khổ song phương Việt Nam - Patras và đa phương ASEAN - Patras nhằm đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong những lĩnh vực mà Patras có thế mạnh, với các hoạt động như tổ chức các nghệ sĩ Việt Nam tham gia các hoạt động biểu diễn trong các lễ hội văn hóa tại Patras, tổ chức Ngày Việt Nam tại Patras cũng như các hoạt động kết nối các nước ASEAN tại Hy Lạp với Patras trong 6 tháng đầu năm 2027...

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương làm việc với Thị trưởng Patras, Kostas Peletidis. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp cung cấp

Tiếp đó, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã có cuộc gặp, làm việc với Phòng Thương mại Achaia, đồng thời là Phòng Thương mại Patras, đại diện là ông Antonis Kounavis, Phó Chủ tịch thứ nhất, cùng sự tham dự của các thành viên ban lãnh đạo Phòng Thương mại. Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của kinh tế Việt Nam, những lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy hợp tác và thu hút đầu tư của Việt Nam hiện nay, cụ thể như các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh, lĩnh vực hợp tác trọng tâm như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và dẫn đầu khu vực ASEAN, với hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Hy Lạp và đặc biệt là doanh nghiệp tại Patras trong các lĩnh vực thế mạnh của Hy Lạp là hàng hải và thương mại.



Ban lãnh đạo Phòng Thương mại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng các cơ hội đặt ra từ sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam ngày nay, khẳng định mong muốn được tăng cường hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp toàn vùng Patras, bao gồm 3 quận Achaia, Ilias và Aitoloakarnania, với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên đã thảo luận và đã nhất trí sẽ triển khai các hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy các hướng hợp tác khả thi trên cơ sở thế mạnh của Patras cũng như Việt Nam, trong đó có vận tải biển, lao động, thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam tại thị trường; đưa Patras trở thành cầu nối giữa Việt Nam không chỉ với Patras, Hy Lạp mà cả với Italy, Tây Ban Nha trên cơ sở phát huy thế mạnh hệ thống cảng biển của Patras - “cửa ngõ phía Tây” quan trọng của Hy Lạp kết nối toàn bộ khu vực bán đảo Peloponnes và khu vực Balkan cũng như trung tâm trung chuyển hành khách, hàng hóa và du lịch biển ở Địa Trung Hải.



Cũng nhân chuyến công tác tới Patras, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã tới thăm và làm việc với Trưởng Ban liên lạc Cộng đồng Việt Nam tại Hy Lạp, bà Fotini Sarantidou Nguyễn Bạch Tuyết, con gái người anh hùng Hy Lạp của Quân đội nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập. Trao đổi về công tác cộng đồng, Đại sứ và Trưởng Ban cộng đồng thống nhất nên huy động thế mạnh của người Việt Nam tại châu Âu trong trao đổi văn hóa với Hy Lạp và kết nối để Ban liên lạc Cộng đồng Việt Nam tại Hy Lạp phát huy vai trò cầu nối trong hợp tác với Patras./.