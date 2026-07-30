Thúc đẩy hợp tác Y học Quân sự Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Học viện Quân y Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: Xuân Tú – PV TTXVN tại Lào

Buổi làm việc diễn ra trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác y tế quân sự giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao kỹ thuật y học hiện đại.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và Thượng tướng Saichay Kommasith đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa Học viện Quân y Việt Nam với Học viện Quân y Lào và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào là quan hệ truyền thống, gắn bó bền chặt, được nâng tầm bằng Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2024.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, tính từ năm 1954 đến nay, Học viện Quân y Việt Nam đã đào tạo 687 học viên quân sự Lào ở nhiều cấp học, gồm 322 bác sĩ đại học, 67 thạc sĩ, 10 tiến sĩ, 43 bác sĩ chuyên khoa I và II, cùng hàng trăm kỹ thuật viên và cử nhân dược. Nhiều đồng chí sau khi tốt nghiệp trở về nước đã trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cao cấp và chuyên gia nòng cốt của Lào. Hiện Học viện Quân y Việt Nam đang tiếp tục quản lý và đào tạo 66 học viên Lào. Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, Học viện đã cử 32 đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Học viện Quân y Lào giảng dạy, xây dựng chương trình, đồng thời trao tặng bộ cơ sở dữ liệu gồm 313 tài liệu khoa học số hóa.

Thành tựu đột phá nổi bật trong hợp tác song phương là việc chuyển giao thành công kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào. Từ tháng 12/2022 đến nay, Học viện Quân y Việt Nam đã cử 13 đoàn chuyên gia sang phối hợp cùng các bác sĩ Lào thực hiện thành công 31 ca ghép thận. Phía Việt Nam hỗ trợ toàn bộ thuốc và vật tư y tế giai đoạn 2022 - 2024, hỗ trợ một phần trong năm 2025 để Bệnh viện Trung ương 103 Lào tiến tới tự chủ hoàn toàn từ năm 2026 (hiện đã đạt mức tự chủ khoảng 95%).

Tiếp nối thành công này, hai bên đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và Hỗ trợ sinh sản. Học viện Quân y Việt Nam đã tiếp nhận 2 đoàn cán bộ y tế Lào đào tạo chuyên sâu và cử chuyên gia sang khảo sát thực tế tại Viêng Chăn nhằm chuẩn bị triển khai kỹ thuật này tại Lào. Bên cạnh đó, hai cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công 3 kỳ Hội nghị khoa học liên trường, tạo diễn đàn học thuật uy tín cho đội ngũ thầy thuốc quân y hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Saichay Kommasith biểu dương và đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Học viện Quân y Việt Nam với các đơn vị quân y Lào; nhấn mạnh việc hợp tác chuyển giao thành công kỹ thuật ghép thận 31 ca vừa qua không chỉ là một thành tựu y học xuất sắc, mà còn trực tiếp nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống y tế quân y Lào, mang lại sự sống và sức khỏe cho nhiều bệnh nhân.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đánh giá cao việc Học viện Quân y Lào đã chủ động dịch các bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy của Học viện Quân y Việt Nam sang tiếng Lào để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời khẳng định hoàn toàn nhất trí với các nội dung hợp tác đã được hai Học viện thống nhất.

Đối với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, Thượng tướng Saichay Kommasith khẳng định Bộ Quốc phòng Lào hoàn toàn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai; cho biết tình trạng vô sinh, hiếm muộn tại Lào hiện đang có xu hướng gia tăng và trở thành vấn đề xã hội đáng quan tâm, do đó việc hợp tác phát triển kỹ thuật IVF có ý nghĩa nhân văn và giá trị thực tiễn rất lớn.

Nhất trí với phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Saichay Kommasith đề nghị lực lượng quân y hai nước tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đánh giá y học là ngành khoa học luôn phát triển không ngừng, đồng chí mong muốn các chuyên gia Việt Nam, dù sau khi Bệnh viện Trung ương 103 Lào đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép thận, vẫn tiếp tục theo dõi, đồng hành và cập nhật những kiến thức, công nghệ mới nhất cho phía Lào.

Về phía Việt Nam, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận khẳng định Học viện Quân y sẽ tập trung triển khai các trọng tâm gồm: Đổi mới công tác đào tạo sau đại học - hỗ trợ Học viện Quân y Lào xây dựng chương trình, giáo trình và công tác khảo thí để đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa, lực lượng nòng cốt phù hợp với chuẩn mực quốc tế và hệ thống đào tạo y khoa mới của Việt Nam; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - hỗ trợ phía Lào đăng tải các bài báo khoa học trên các ấn phẩm uy tín, phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học liên trường lần thứ 4 vào năm 2027 nhân kỷ niệm 10 năm ký Biên bản kết nghĩa giữa hai Học viện; Hỗ trợ chuyên môn y tế - phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm chuyển giao kỹ thuật ghép thận, dự kiến tháng 12/2026, đồng thời cử chuyên gia trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ toàn bộ hóa chất, vật tư tiêu hao cho 20 ca IVF đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Trung ương 103 Lào.

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội Việt Nam - Lào là mối quan hệ "đặc biệt của đặc biệt", hiếm có trên thế giới. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào vui mừng nhận thấy sự gắn bó thân thiết, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cùng các hoạt động đối ngoại quốc phòng sôi nổi giữa Bộ Quốc phòng hai nước; bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác chân thành, hiệu quả giữa lực lượng quân y hai nước sẽ góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.