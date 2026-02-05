Thúc đẩy hợp tác vững chắc quan hệ giữa Đảng, Nhà nước của Việt Nam và Campuchia

Ông Suos Yara, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo lịch trình dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ông Suos Yara - Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương kiêm người phát ngôn CPP - khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia tạo nên sự gắn bó thân tình, cho thấy đây là sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Ông Suos Yara một lần nữa gửi lời chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tiếp tục nhiệm kỳ lãnh đạo mới; đồng thời khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác vững chắc quan hệ giữa Đảng, Nhà nước của hai quốc gia, cũng như thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam, vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Theo người phát ngôn CPP, quan hệ Campuchia-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị có bề dày lịch sử lâu đời, khởi nguồn từ quan hệ gắn kết giữa cố Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk với các nhà lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam trước đây và giữa các thế hệ lãnh đạo hiện nay. Quan hệ hữu nghị đó được duy trì bởi Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và kế tục với thế hệ thứ ba, Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet. Ông Suos Yara lưu ý đó là điểm đặc biệt, khi từ thời thực dân và đế quốc, hai bên đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau ở những thời điểm khó khăn, trở thành một truyền thống vững chắc và hiếm có trong khu vực. Ông Suos Yara nêu rõ: “Đây là sự thật lịch sử không thể lãng quên, cần tiếp tục gắn kết ngày càng tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ, phù hợp với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Trong cuộc trao đổi tại Cung 7/1, Trụ sở Trung ương CPP, ông Suos Yara nhấn mạnh chi tiết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Campuchia diễn ra đồng thời với chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Lưu ý hai nhà lãnh đạo Đảng vừa trúng cử nhiệm kỳ mới đều chọn Campuchia làm điểm đến hội tụ, cùng chủ trì các cuộc gặp cấp cao, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương CPP nhấn mạnh niềm tin và tình hữu nghị truyền thống trong quá khứ cần hướng về phía trước, hướng tới sự phát triển trong tương lai. Ông nêu rõ: “Khi hai Đảng, Lãnh đạo hai Đảng giao tiếp, gặp gỡ thân tình, việc gì cũng có thể giải quyết được”.

Bên cạnh đó, quan chức cấp cao CPP cũng chia sẻ về lịch trình các cuộc gặp cấp cao song phương và ba bên theo kênh Đảng trong những ngày tới ở thủ đô Phnom Penh. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và cuộc gặp cấp cao giữa Người đứng đầu ba Đảng của ba nước: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cho biết Cuộc gặp cấp cao còn có sự tham gia của các Thủ tướng và Lãnh đạo Quốc hội ba nước, người phát ngôn CPP nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy đây là cuộc gặp cấp cao lớn nhất trong năm 2026, đồng thời là sự kiện tuyệt vời đối với Campuchia, trong vai trò là chủ nhà, đăng cai tổ chức cuộc gặp của ba gia đình.”

Theo người phát ngôn CPP - ông Suos Yara, các cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Đảng, ba Đảng của ba nước đã thể hiện rõ lòng tin và quan điểm duy trì mối quan hệ bền vững, tốt đẹp và mang tính nền tảng thông qua kênh Đảng, nhằm mang lại lợi ích cho hai nước. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý hoạt động hợp tác không chỉ trong khuôn khổ kênh Đảng, mà còn thúc đẩy hoạt động thực thi cấp chính phủ, hướng tới hợp tác thành công trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, kỹ thuật số, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng biến động, khó khăn và khó đoán định, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương CPP cho rằng điều ba quốc gia láng giềng Campuchia, Việt Nam và Lào cần làm vào lúc này là tăng cường dựa vào nhau về kinh tế và thương mại, đặc biệt là tăng cường sự tin cậy của chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, ông Suos Yara nhấn mạnh các cuộc gặp cấp cao trong những ngày tới tại Phnom Penh sẽ thúc đẩy hợp tác cấp cao trên mọi lĩnh vực, cùng khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hợp tác song phương, ba bên hoặc đa phương, theo hướng ủng hộ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả nhất.

Theo người phát ngôn CPP, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau vì độc lập, chủ quyền và hòa bình lâu dài trong khu vực, cần thúc đẩy Cuộc gặp cấp cao giữa ba nước Campuchia-Việt Nam-Lào trở thành một cuộc gặp đặc biệt của khu vực, đặc biệt là khu vực tiểu vùng sông Mekong, cũng như trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trên tinh thần đó, ông Suos Yara cho biết các cuộc gặp cấp cao tại Phnom Penh trong tuần này chính là kênh điều hướng ngoại giao kênh Đảng, cho phép 3 quốc gia láng giềng gắn kết thân tình hơn, cũng như mở rộng quan hệ ra ngoài khu vực, thông qua mạng lưới các chính đảng quốc tế trong khu vực và trên thế giới, như Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP). Qua đó, tăng cường lòng tin và hợp tác toàn diện, dưới mọi hình thức và trong mọi thời tiết, tạo môi trường làm việc tin cậy giữa các nhà lãnh đạo cấp cao, cũng như giữa các thể chế, cơ quan nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng.

Từ góc nhìn mang tầm khu vực, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương CPP Suos Yara nhấn mạnh: “Hội nghị cấp cao lần này là một trụ cột hợp tác quan trọng và là diễn đàn hữu hiệu để ứng phó với các thách thức, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp"./.