Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và UNDP, WHO trong cải thiện chất lượng không khí

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Trưởng đại diện WTO, Trưởng đại diện UNDP và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với UNDP và WHO, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của hai tổ chức trong quá trình xây dựng và phát triển của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong việc hỗ trợ hoàn thiện chính sách, cải cách thể chế và thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNDP và WHO, cùng trao đổi và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Đề cập tới nội dung trao đổi tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Việt Nam đã bước đầu đánh giá các nguồn gây ô nhiễm không khí trên phạm vi cả nước cũng như tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu nguồn phát thải khá tương đồng với nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt giống với Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong đó, công nghiệp chiếm khoảng 27%, giao thông khoảng 25%, xây dựng khoảng 20%, khoảng 6% từ các nguồn khác như đốt rơm rạ, đốt mở xử lý chất thải... Thành phần ô nhiễm chủ yếu hiện nay là bụi mịn PM2.5.

Theo Phó Thủ tướng, muốn giảm ô nhiễm không khí cần xử lý tận gốc các nguồn phát thải như giao thông, công nghiệp, xây dựng, chất thải nông nghiệp và rác thải đô thị. Các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, từ quy hoạch đô thị, di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi khu vực đô thị, chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện chạy điện hoặc phát triển giao thông ngầm, đến việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ thay vì đốt bỏ.

Hiện nay, Việt Nam đang tìm kiếm một giải pháp chính sách tổng thể, mang tính liên ngành và liên vùng. Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng chính sách, nguồn lực để triển khai vẫn là thách thức lớn, trong đó cần tính toán đến sinh kế v