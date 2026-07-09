Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Pháp trong phát triển công nghiệp xanh

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) sau buổi làm việc (Ảnh:Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tại buổi làm việc với AFD, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ cảm ơn bà Anne Roos-Weil, Phó Giám đốc Ban Đông Âu, Trung Đông và châu Á của AFD cùng các cán bộ của cơ quan đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao vai trò của AFD trong việc hỗ trợ Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng thông qua nhiều chương trình hợp tác phát triển.

AFD là tổ chức tài chính công trực thuộc Chính phủ Pháp, được thành lập năm 1941 và hiện hoạt động tại hơn 110 quốc gia với các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tài trợ vốn và hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, AFD đã đồng hành cùng nhiều địa phương trong các dự án hạ tầng, môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Riêng tại Quảng Ngãi, AFD đã tham gia tài trợ nhiều dự án quan trọng như dự án thoát nước mưa và chống ngập lụt với tổng mức đầu tư 10 triệu USD, trong đó khoảng 40% nguồn vốn do AFD tài trợ; dự án hệ thống tưới Thạch Nham trị giá 4 triệu USD và dự án trang bị thiết bị dạy học cho Trường Cao đẳng Dung Quất trị giá 2,5 triệu USD. Bên cạnh đó, AFD cũng là một trong những đối tác quốc tế đầu tiên hỗ trợ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) thông qua các khoản tín dụng để đầu tư xây dựng và mở rộng nhà máy từ những năm đầu doanh nghiệp phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi có lợi thế phát triển nhờ vị trí chiến lược về không gian biển và có vị trí kết nối quan trọng với Lào và Campuchia. Đặc biệt, hai cực phát triển chiến lược gồm Khu kinh tế Dung Quất ở phía Đông và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ở phía Tây tạo điều kiện thuận lợi để kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, mở rộng giao thương với khu vực và quốc tế. Quảng Ngãi hiện có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông - lâm - ngư nghiệp, du lịch, logistics và hạ tầng cảng biển. Trong đó, cảng biển Dung Quất có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 DWT, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp nặng và dịch vụ logistics quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đề nghị AFD tiếp tục đồng hành cùng Quảng Ngãi trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh và tài chính xanh; kết nối doanh nghiệp của tỉnh với hệ sinh thái doanh nghiệp Pháp; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời nghiên cứu các chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực kỹ thuật và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh cũng có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) do ông Patrick Charignon, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tiếp và làm việc.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Hoàng Giang cho rằng trên cơ sở những tiềm năng và định hướng phát triển của địa phương, Quảng Ngãi mong muốn EDF chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống điện thông minh, phát triển các dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời hỗ trợ tỉnh tiếp cận các công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị EDF đóng vai trò cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và các khu công nghiệp trên địa bàn; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và phát triển các dự án công nghiệp hiện đại.

Các cuộc làm việc với AFD và EDF được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quảng Ngãi với các đối tác của Pháp trong bối cảnh địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế, Quảng Ngãi kỳ vọng thu hút thêm các nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đào tạo nhân lực để phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch, hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực miền Trung cũng như cả nước.

Chuyến công tác tại Pháp của đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực tài chính phát triển và năng lượng, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp, hạ tầng và thu hút đầu tư.

Trước đó, ngày 7/7, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhằm trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong công tác xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, mở rộng quan hệ với các đối tác, tập đoàn và tổ chức của Pháp./.