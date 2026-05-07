Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại buổi tiếp, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp chiến lược, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc, nâng cấp và làm mới các chương trình hợp tác đào tạo. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh việc định hướng và thiết kế các chương trình hợp tác thời gian tới là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn các cam kết chính trị, cũng như các thỏa thuận hợp tác trọng điểm đã được thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa qua.



Cụ thể, bên cạnh việc duy trì hiệu quả các lớp bồi dưỡng cán bộ theo học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, Học viện mong muốn JICA phối hợp thiết kế thêm các lớp bồi dưỡng chuyên đề dành riêng cho đối tượng cán bộ lãnh đạo địa phương. Theo đó, các chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực cần bám sát những lĩnh vực ưu tiên và các vấn đề thực tiễn mà Lãnh đạo hai nước đã thảo luận, bao gồm: đổi mới sáng tạo, quản trị đô thị, quản lý trong điều kiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...



Nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn cũng đề nghị đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức đào tạo theo hướng "đồng kiến tạo tri thức", kết hợp giữa học lý thuyết với việc đưa cán bộ đi nghiên cứu, trải nghiệm thực địa tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Thông qua cách tiếp cận này, cán bộ lãnh đạo địa phương sẽ nắm bắt được mô hình sinh thái đầu tư FDI thế hệ mới, từ đó nâng cao năng lực kết nối doanh nghiệp quốc tế và điều hành quản trị tại địa phương sau khi hoàn thành khóa học.



Chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn được bầu vào Bộ Chính trị và đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Kobayashi Yosuke đánh giá cao quan hệ đối tác trong công tác nâng cao năng lực cán bộ giữa hai bên từ năm 2004 đến nay. Trưởng Đại diện JICA bày tỏ vui mừng khi nhiều học viên từng tham gia các chương trình nghiên cứu, học tập tại Nhật Bản đang giữ nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao ở Việt Nam.



Nhất trí cao với những định hướng hợp tác mà Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị, Trưởng đại diện JICA Kobayashi Yosuke khẳng định tổ chức này sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong quá trình phát triển. JICA cũng cam kết hỗ trợ việc tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các lãnh đạo địa phương của Việt Nam./.