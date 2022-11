Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực tuyên giáo và báo chí truyền thông

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Tamuro Tomoko. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp xúc với Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Tamuro Tomoko, đồng chí Phan Xuân Thủy khẳng định Nhật Bản là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương đang tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trên kênh Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo với các cơ quan của Nhật Bản. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy gửi lời chào, chúc mừng của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến cá nhân bà Tamuro Tomoko và Đảng Cộng sản Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 100 năm qua.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Tamuro Tomoko khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng ngày càng đi vào thực chất, các lĩnh vực hợp tác ngày càng hiệu quả. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai Đảng vẫn duy trì trao đổi, tiếp xúc linh hoạt, trong đó có các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao và cuộc Trao đổi lý luận lần thứ 10 giữa hai Đảng vừa qua tại Nhật Bản. Bà đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023.

Làm việc với Ban Truyền thông và Ban Quốc tế của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết với vai trò là cơ quan tham mưu, chỉ đạo trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản thúc đẩy thông tin rộng rãi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam - Nhật Bản tại mỗi nước.

Mặt khác, đồng chí Phan Xuân Thủy cũng bày tỏ mong muốn Ban Truyền thông của Đảng Dân chủ Tự do thiết lập kênh chia sẻ thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam về tình hình hoạt động của Chính phủ Nhật Bản, về đất nước, người dân Nhật Bản và các sự kiện quan trọng của Nhật Bản trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Tới thăm tòa soạn báo Akahata - cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Tự do - và Đài Truyền hình NHK, đồng chí Phan Xuân Thuỷ đã ghi nhận và đánh giá cao báo Akahata và Đài Truyền hình NHK trong những năm qua đã đưa tin tích cực về Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn hai cơ quan báo chí trên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan báo chí Việt Nam để thực hiện các đợt tuyên truyền sâu rộng về hình ảnh đất nước, con người và giá trị quốc gia của Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi nước, nhất là trong năm 2023.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Xuân Thủy cũng giới thiệu khái quát về mô hình quản lý báo chí tại Việt Nam, những kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước đối với các cơ quan quản lý báo chí và hệ thống báo chí Việt Nam xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

Tiếp đoàn công tác, ông Yoji Ogiso, Tổng Biên tập báo Akahata, đã chia sẻ về các xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí tại Nhật Bản. Ông cũng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao đã tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Đại diện Akahata thường trú tại Hà Nội, đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực báo chí - truyền thông với các cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam nói chung và với các cơ quan chuyên môn của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng.