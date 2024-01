Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - New Zealand

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ngày càng hiệu quả và sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand trong thời gian qua.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, mở rộng trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024 và sớm đàm phán, ký kết Chương trình hành động giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hợp tác Kinh tế - Thương mại, đẩy mạnh giao lưu nhân dân thông qua hợp tác giáo dục, lao động, du lịch…

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Winston Peters nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của New Zealand ở khu vực cả về địa chính trị và kinh tế; hai nước chia sẻ nhiều quan điểm, tầm nhìn chung về các vấn đề của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Winston Peters đề nghị hai nước tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số... tương xứng với tầm mức quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh phối hợp và hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng New Zealand đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 2023 và khẳng định Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất giữa ASEAN và New Zealand trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters sớm thăm Việt Nam./.