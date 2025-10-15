Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italy trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta và Lãnh đạo Tập đoàn Fincantieri. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao hoạt động sôi động, toàn diện của Đại sứ quán Italy tại Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, đặc biệt tại các địa phương ven biển.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, song với chiến lược phục hồi và phát triển đội tàu biển, Việt Nam đang hướng tới những sản phẩm tàu biển hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá các sản phẩm tàu công nghệ cao của Tập đoàn Fincantieri không chỉ phù hợp với thị trường Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Chính phủ Việt Nam ủng hộ các dự án hợp tác đóng tàu công nghệ cao và sẽ hỗ trợ tối đa, hiệu quả, nhanh chóng nhằm triển khai các dự án của Tập đoàn cũng như các doanh nghiệp nước ngoài, mong muốn gắn bó, phát triển ngành đóng tàu công nghệ cao, xanh, sạch, bền vững tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các vấn đề về quy hoạch địa phương, bảo vệ môi trường và lựa chọn vị trí phù hợp, nhằm vừa phát triển ngành công nghiệp đóng, vừa duy trì định hướng du lịch xanh, sạch; qua đó, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp Italy và Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Italy và đại diện Tập đoàn Fincantieri cho biết, doanh nghiệp có 20.000 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, thiết kế, sửa chữa. Tại Việt Nam, Tập đoàn Fincantieri đang vận hành Nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu chuyên thiết kế, đóng các loại tàu chuyên dụng, xa bờ.

Lãnh đạo Tập đoàn Fincantieri mong muốn tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để đóng tàu phục vụ các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng điện gió ngoài khơi, lắp đặt cáp ngầm xuyên ASEAN và tàu chuyên dụng cho ngành dầu khí...

* Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Fincantieri, Đại sứ Marco Della Seta trao hỗ trợ gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.