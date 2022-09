Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đặc phái viên John Kerry. Ảnh: TTXVN

Khẳng định Việt Nam nhận thức rõ về những thách thức to lớn mà biến đổi khí hậu gây ra, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam và đã được triển khai mạnh mẽ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân từ nhiều năm qua.

Sau Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), Việt Nam đang thể hiện những cam kết mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu và có những bước đi rất cụ thể nhằm khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các cam kết của mình, đặc biệt là mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050.

Ghi nhận các đề xuất của Đặc phái viên John Kerry đưa ra tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đã chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... Để góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng, mang tính toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư vào các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường, phòng, chống tội phạm về môi trường... để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ đà phát triển tốt đẹp giữa hai nước, hướng đến kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 2023. Bên cạnh đó là hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu để triển khai các chương trình, dự án phát triển năng lượng xanh, sạch.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đặc phái viên John Kerry khẳng định, quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh rằng việc ứng phó với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh môi trường và an ninh năng lượng. Đặc phái viên John Kerry khẳng định thời gian tới Hoa Kỳ sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà lãnh đạo hai nước đã đề ra tại Hội nghị COP 26./.