Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đức trong lĩnh vực máy móc, cơ khí tại hội chợ EMO Hannover

Khu vực Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ thương mại hàng đầu thế giới - EMO Hannover 2025. Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, với chủ đề “Innovate Manufacturing - đổi mới sản xuất”, EMO Hannover 2025 đã thu hút được 80.000 lượt khách tham quan thương mại từ khắp nơi trên thế giới. Trọng tâm chính của hội chợ là các chủ đề về tự động hóa; kỹ thuật số hóa; tính bền vững; phát triển máy móc công nghệ mới và sản xuất thông minh, là những lĩnh vực đã một lần nữa trở thành động lực thúc đẩy hiệu quả sản xuất trong các quy trình công nghiệp.

Ủy viên cấp cao phụ trách EMO Hannover 2025 Carl Martin Welcker nói: “Có rất nhiều giải pháp kỹ thuật thông minh và ấn tượng và Triển lãm EMO Hannover 2025 đã chứng minh một cách thuyết phục điều đó”. Ông khẳng định: “Để những giải pháp này phát huy hiệu quả, động lực thúc đẩy đầu tư thực sự cần được kích hoạt”. Theo ông Velcker, niềm tin đang dần được cải thiện ở nước ngoài, đặc biệt là ngoài châu Âu. Cụ thể trong cuộc khảo sát khách tham quan, 2/3 số khách từ châu Âu cho biết họ có ý định đầu tư. Riêng tại Đức, con số này chiếm gần một nửa. Điều này được phản ánh qua xu hướng hiện tại về đơn đặt hàng nước ngoài đối với ngành công nghiệp máy công cụ Đức, tăng 6% trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Trong khuôn khổ Hội chợ EMO Hannover 2025, Thương vụ Việt Nam tại Đức đã phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện Thành phố Hồ Chí Minh (HAMEE) tổ chức khai trương gian hàng Việt Nam, chương trình giao thương, kết nối doanh nghiệp cho các công ty Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, điện. Tham dự EMO Hannover lần này, gian hàng của Việt Nam gồm 16 doanh nghiệp với đa dạng các sản phẩm như cơ khí chế tạo máy, gia công cơ khí chính xác, khuôn mẫu, kết cấu thép và kim loại tấm; cơ khí phục vụ xây dựng, sản xuất thiết bị cơ khí, điện - điều khiển - tự động hoá - công nghệ số. Đây là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp hàng đầu tại Đức và Liên minh châu Âu (EU).

Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Đức, ngày 24/9, bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức đã chủ trì buổi tọa đàm và tham quan tại Trung tâm công nghệ sản xuất Hannover (PZH). PZH là một trong những trung tâm nghiên cứu công nghệ sản xuất lớn nhất tại Đức, khoảng 270 kỹ sư và nhà khoa học tự nhiên đang tiến hành nghiên cứu và giảng dạy tại 8 viện của Đại học Leibniz Hannover. Tại đây Tiến sĩ Jan Jocker, Giám đốc điều hành của PZH đã giới thiệu quy mô của trung tâm, các mảng nghiên cứu và phát triển sản xuất chính của trung tâm và dẫn đoàn công tác đi khảo sát và trải nghiệm thực tế việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm của trung tâm.

Giám đốc cấp cao quan hệ quốc tế Cơ quan phát triển kinh tế Hannover Impuls, ông Peter Eisenschmidt đã chia sẻ đến các doanh nghiệp một số thông tin về thị trường Đức, đặc biệt là bang Niedersachsen cũng như các hỗ trợ của Hannover Impuls đối với các doanh nghiệp công nghiệp vùng. Ông bày tỏ vui mừng được hỗ trợ HAMEE và các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với doanh nghiệp Đức trong lĩnh vực này.

Cũng trong khuôn khổ EMO Hannover, ngày 25/9, Thương vụ đã thu xếp buổi làm việc giữa đoàn doanh nghiệp do HAMEE dẫn đầu với Hiệp hội sản xuất máy móc và thiết bị Đức (VDMA) – một trong những hiệp hội công nghiệp hàng đầu châu Âu. Tại buổi tiếp ông Thilo Brodtmann, Giám đốc điều hành của VDMA đã giới thiệu hiệp hội có 3.600 thành viên trong đó ngoài các doanh nghiệp Đức còn có hơn 400 thành viên là doanh nghiệp đến từ các nước châu Âu khác và Anh.

VDMA có trụ sở chính tại Frankfurt và rất nhiều các văn phòng khác trên thế giới như Ấn Độ, Singapore, Bỉ, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Mỹ. Mặc dù đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng sản xuất tới 80% sản phẩm để phục vụ xuất khẩu. Doanh thu của VDMA năm 2023 đạt 240 tỷ USD. Ông Daniel Sahl-Corts, Giám đốc điều hành của Văn phòng VDMA tại Berlin cũng cho biết các doanh nghiệp Đức hiện có nhu cầu cao trong lĩnh vực nhân lực sản xuất máy móc và cơ khí, mong muốn tìm kiếm các nhà cung ứng từ Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, thay mặt đoàn doanh nghiệp Việt Nam, ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HAMEE thông tin về hoạt động của VDMA và các thế mạnh chính của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Kiều Huỳnh Sơn cho biết các doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng mở rộng tiếp thu các sản phẩm từ Đức do nhu cầu rất cao trong lĩnh vực sản xuất. Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp của HAMEE đã nhập khẩu máy móc và thiết bị của Đức và Thụy Sĩ. Ông Kiều Huỳnh Sơn cũng mong muốn hai bên sẽ có những hợp tác thực chất để kết nối nhu cầu doanh nghiệp hai bên bao gồm chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất, OEM hay nhập khẩu máy móc Đức.

Hai bên thống nhất sẽ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, trước mắt hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu đối tác cụ thể, kết nối tại Hannover Messe cũng như hợp tác nhân lực trong lĩnh vực máy móc và chế tạo.

Giám đốc cấp cao quan hệ quốc tế Hannover Impuls, ông Peter Eisenschmidt bày tỏ vui mừng trước sự phát triển và kết nối giữa doanh nghiệp Đức và Việt Nam, khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chứng minh được tầm quan trọng đối với ngành công nghiệp Đức, đặc biệt tại Hội chợ Hannover EMO. Theo ông Peter, dù hiện nay các phương tiện giao tiếp online rất thuận lợi, nhưng Hannover EMO là sự kiện đặc biệt để hai bên có thể giao tiếp và trao đổi trực tiếp. Ông cho rằng điều này vô cùng quan trọng khi các bên muốn làm ăn lâu dài, tin tưởng và hiểu biết nhau hơn./.