Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ai Cập toàn diện và thực chất

Bạn bè quốc tế và đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống và công tác tại Ai Cập dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Trường- PV TTXVN tại Ai Cập

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập; Đại sứ Amr Hamza - Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương; đại sứ của nhiều nước tại Cairo; các đại diện ngoại giao đoàn; đại diện một số bộ, ngành của Ai Cập; các bạn bè quốc tế và đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống và công tác tại Ai Cập.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn phát biểu của Đại sứ Nguyễn Nam Dương tại Lễ Kỷ niệm nêu bật ý nghĩa trọng đại của ngày Tết Độc lập, điểm lại những mốc son hào hùng trong sự nghiệp 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những thành tựu nổi bật sau gần 40 năm Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại sứ cho biết cách đây 80 năm tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), một trong những nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do lâu dài cho dân tộc Việt Nam.

Từ thời khắc lịch sử đó, nhân dân Việt Nam đã bước vào hành trình vĩ đại xây dựng Nhà nước nhân dân và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong hành trình 80 năm, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thử thách, chuyển mình trở thành một quốc gia độc lập và thống nhất, vững bước tiến lên hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, ngày càng có vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam - Ai Cập, Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời và có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực. Đại sứ nhấn mạnh quan hệ song phương đã chứng kiến bước phát triển vượt bậc với chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập vào tháng 8/2025. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác Toàn diện, thiết lập lòng tin chính trị ở mức độ cao hơn trên tất cả các cấp, mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và đi vào chiều sâu.

Việc nâng cấp quan hệ cũng củng cố và tăng cường các cơ chế hợp tác mới dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng với nhiều tiềm năng to lớn, quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng ngày Tết Độc lập của Việt Nam, Đại sứ Amr Hamza - Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương - khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập đã phát triển tích cực trong những năm qua. Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của quan hệ song phương với chuyến thăm của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường tới Cairo. Nhân dịp này, quan hệ Việt Nam-Ai Cập đã được nâng cấp lên Đối tác Toàn diện. Bước đi này phản ánh tiềm năng to lớn của hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo Đại sứ Hamza, hai nước cam kết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, và có tiềm năng to lớn để khám phá những hướng đi khác nhau, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Đại sứ Hamza nhấn mạnh Việt Nam và Ai Cập đều mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị và kinh tế mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng khác như du lịch, văn hóa và giáo dục. Đại sứ Hamza chia sẻ: “Xét trên bình diện khu vực, Ai Cập cũng mong muốn tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước thành viên. Chúng tôi mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam với tư cách là một thành viên chủ chốt của ASEAN”./.