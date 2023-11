Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Việt Nam và Belarus

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus Alexey Volkov duyệt đội danh dự Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ngay sau Lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus do Chủ tịch Ủy ban Volkov Alekxei Aleksandrovich làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của Chủ tịch Volkov Alekxei Aleksandrovich và Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus; tin tưởng đây là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan nói riêng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Belarus tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus. Những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố, phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước.

Bộ Công an Việt Nam vui mừng nhận thấy những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên và Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus, ký vào tháng 7/2019 tại Minsk, được triển khai tích cực trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm công tác, trao đổi thông tin tài liệu; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo…

Chủ tịch Volkov Alekxei Aleksandrovich cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo Bộ Công an Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus; đồng thời khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai quốc gia Belarus - Việt Nam ngày càng bền vững, phát triển.

Chủ tịch Volkov Alekxei Aleksandrovich tin tưởng thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus và Bộ Công an Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Để tăng cường hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus trong công tác giám định tư pháp, tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Volkov Alekxei Aleksandrovich đã trao đổi một số nội dung trên các lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm trong thời gian tới. Trong đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ giám định kỹ thuật hình sự Bộ Công an Việt Nam.

Hai bên tăng cường tổ chức hội thảo, hội nghị luân phiên tại hai nước để các cán bộ, chuyên gia giám định tư pháp có điều kiện trao đổi về phương pháp, kỹ thuật mới, cũng như trao đổi tài liệu phương pháp luận, tài liệu khoa học trong lĩnh vực này; nghiên cứu hỗ trợ, giới thiệu công nghệ, phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y tiến tới chuyển giao công nghệ; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trao đổi đoàn nghỉ dưỡng giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus…/.