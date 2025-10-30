Thúc đẩy hợp tác "Bốn hơn" giữa các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc)

Từ trái qua phải, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Cai Trịnh Việt Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Đây là những tiền đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để các cấp, ngành và địa phương hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường hợp tác về kinh tế biên mậu, thương mại; đầu tư, phát triển hạ tầng cửa khẩu, kết nối giao thông, hợp tác quản lý biên giới; phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục thúc đẩy triển khai hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật, y tế, bảo vệ môi trường, tư pháp, tài chính…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị, thời gian tới, hai bên khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của các địa phương, tăng cường hợp tác cùng phát triển; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên thường xuyên gặp gỡ, tìm cơ hội hợp tác, tham gia diễn đàn doanh nghiệp. Hai bên đẩy mạnh tháo gỡ những điểm nghẽn, phấn đấu đưa thương mại song phương lên một giai đoạn mới; cùng nhau xây dựng dường biên giới hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho cư dân hai bên biên giới ngày càng gắn kết; thực hiện tốt các văn kiện pháp lý biên giới; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, đây là dịp quan trọng để các địa phương tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, tăng cường giao lưu, hợp tác thực chất, cùng đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.