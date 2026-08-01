Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN.

Với chủ đề “Đổi mới, ngôn ngữ và phát triển bền vững trong giáo dục toàn cầu”, hội thảo thu hút gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia giáo dục, nghiên cứu sinh và học viên sau đại học trong nước và quốc tế.

Theo Tiến sĩ Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, trong bối cảnh AI, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế đang làm thay đổi giáo dục và đặt ra những câu hỏi quan trọng: làm thế nào để sử dụng AI có trách nhiệm, ứng dụng công nghệ hỗ trợ thay vì thay thế tư duy và sáng tạo của con người, ứng dụng giáo dục ngôn ngữ giúp người học sẵn sàng học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu,... Bởi giáo dục ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng hay ngữ pháp, mà còn bồi dưỡng tư duy phản biện, sáng tạo, hiểu biết liên văn hóa và sự tự tin trong việc trình bày ý tưởng; những năng lực càng cần thiết trong kỷ nguyên AI.

Thực tế, AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy tiếng Anh (ELT) để hỗ trợ soạn bài, tổ chức các hoạt động giao tiếp, đưa ra phản hồi và hỗ trợ công tác đánh giá. Tuy nhiên, lĩnh vực ELT đòi hỏi các phương pháp đặt câu lệnh đóng vai trò như những quy định sư phạm có cấu trúc chặt chẽ, thay vì chỉ là các lệnh kỹ thuật đơn thuần.

Chuyên gia chia sẻ giải pháp ứng dụng AI trong ngôn ngữ học. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Giáo sư Jessie S. Barrot, Đại học National University (Philippines) chỉ ra rằng, AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi người học và giảng viên biết thiết kế những câu lệnh (prompt) có định hướng sư phạm. Tuy nhiên, công nghệ có thể hỗ trợ việc giảng dậy, học tập theo nhiều cách, nhưng không thể thay thế sự tò mò, sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng kết nối giữa con người với nhau.

Giáo sư Jessie S. Barrot nhấn mạnh, điều quan trọng là sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, luôn đặt người học ở vị trí trung tâm. Điển hình, ứng dụng AI Prompt Literacy và khung CLARIFIES+ hỗ trợ giảng viên tích hợp AI một cách hiệu quả, có trách nhiệm, đồng thời phát triển tư duy phản biện và năng lực học tập suốt đời cho người học.

Từ góc nhìn hợp tác quốc tế, Giáo sư Heather Sharp, Phó Trưởng Khoa phụ trách Đào tạo, Trường Giáo dục, Đại học Newcastle (Australia) chia sẻ, từ những kinh nghiệm trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Australia đã thể hiện vai trò của giáo dục ngôn ngữ trong việc hình thành năng lực toàn cầu, đẩy mạnh đổi mới giáo dục và tăng cường kết nối học thuật giữa các quốc gia. Riêng Đại học Newcastle đã hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam thông qua hàng loạt chương trình đào tạo giáo viên, trao đổi sinh viên; hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và các hoạt động nâng cao năng lực.

Các dự án hợp tác gần đây của Đại học Newcastle với các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng tập trung vào việc phát triển đội ngũ nhà giáo có tư duy toàn cầu, thúc đẩy sự hiểu biết liên văn hóa và tạo ra những trải nghiệm học tập quốc tế đầy ý nghĩa cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Điều này phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược tổng thể nhằm chuẩn bị cho cả giảng viên lẫn sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng tham gia vào cộng đồng khu vực và toàn cầu./.