Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Cao Thắng, quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng đang tăng tốc chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc thành phố hợp tác với KIST là bước đi chiến lược nhằm kết nối tri thức nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, khu kinh tế, sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, logistics, đóng tàu, năng lượng và công nghệ cao, nhu cầu tiếp nhận công nghệ tại Hải Phòng ngày càng tăng. Các doanh nghiệp công nghệ không chỉ cần giải pháp tiên tiến mà còn cần sự đồng hành của các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ.



Hội thảo đã tập trung trao đổi về nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; cơ chế kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đề xuất các mô hình hợp tác nghiên cứu – chuyển giao phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố. Các đại biểu cũng thảo luận những thách thức khi chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và bàn giải pháp triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và thành phố Hải Phòng, hướng tới xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.



Đặc biệt, các nhà khoa học đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu ở các lĩnh vực trụ cột: Công nghệ sinh học, chiết xuất hợp chất tự nhiên, vật liệu mới, y-dược, nông nghiệp thông minh… Đây là những lĩnh vực Hải Phòng đang quan tâm tìm kiếm để nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành sản xuất mũi nhọn. Ý kiến của chuyên gia từ Viện Sản phẩm tự nhiên KIST Ganneung (thuộc KIST) cũng mang đến những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong việc gắn kết phòng thí nghiệm với dây chuyền sản xuất.



Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng Chu Minh Cương, hiện nay, doanh nghiệp địa phương đang quan tâm đến những bài toán lớn như: Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp; tự động hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động; chuyển đổi xanh; đổi mới công nghệ vật liệu; thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đánh giá cao mô hình hợp tác giữa KIST và Hải Phòng, ông Cương cho biết, doanh nghiệp không chỉ cần công nghệ tiên tiến mà còn cần những giải pháp đã được kiểm chứng, có khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất tại Việt Nam, có lộ trình chuyển giao rõ ràng và hiệu quả đầu tư cụ thể.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phương Thiện Thương - Phó viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) cho rằng, Hải Phòng rất phù hợp cho việc ứng dụng mô hình “Mỗi doanh nghiệp một nhà nghiên cứu” tại các khu công nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp đề xuất ý tưởng và nhu cầu nghiên cứu và phát triển (R&D), các nhà nghiên cứu của VKIST và KIST sẽ trực tiếp làm việc tại nhà máy của doanh nghiệp để tìm giải pháp, công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp. Đại biểu cũng đề xuất xây dựng “trung tâm kết nối công nghệ” tại khu Thương mại tự do Hải Phòng. Theo mô hình này, trung tâm sẽ là đầu mối nghiên cứu, ứng dụng, thích nghi công nghệ, giải pháp kỹ thuật và chuyển giao; KIST cung cấp công nghệ nguồn, chuyên gia và mạng lưới đối tác Hàn Quốc; doanh nghiệp sẽ tiếp nhận công nghệ, thử nghiệm, phát triển thị trường.



Ở góc độ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Tiến sĩ Võ Hoàng Tùng khẳng định, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu cơ bản của KIST và kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng của nhà trường sẽ tạo điều kiện hình thành các sản phẩm có giá trị khoa học và khả năng thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh, bền vững. Để việc hợp tác đạt kết quả lâu bền, cần xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu cơ bản, phát triển vật liệu, thử nghiệm đến chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp. Trong mô hình này, KIST giữ vai trò phát triển công nghệ nền và hỗ trợ kỹ thuật phân tích hiện đại; trường sẽ đảm nhiệm nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, đào tạo; doanh nghiệp tham gia hoàn thiện quy trình sản xuất, đánh giá tính khả thi và thương mại hóa sản phẩm.



Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng khẳng định, những thông tin tại hội thảo sẽ giúp Sở tham mưu cho thành phố hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với KIST, VKIST và các đối tác triển khai ngay các chương trình nghiên cứu chung, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp Hải Phòng. Đồng thời, đẩy nhanh lộ trình cụ thể hóa mô hình hợp tác KIST- Haiphong Techhub để nơi đây trở thành địa chỉ tin cậy về chuyển giao công nghệ lõi và ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ; hỗ trợ tối đa doanh nghiệp Hải Phòng và Hàn Quốc về thủ tục pháp lý, sở hữu trí tuệ và giúp các dự án được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội./.