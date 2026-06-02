Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam đã có nhiệm kỳ thành công trên cương vị Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển, đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung (tháng 4/2026) đã đạt nhiều kết quả thực chất, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Điểm lại những bước phát triển trong hợp tác quốc phòng song phương, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, cùng với sự phát triển sâu rộng trong quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc được cả hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, hải quân, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng…

Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp các gói hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nêu bật những dự án tiêu biểu như: Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” tại tỉnh Bình Định và Quảng Bình; dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”, giai đoạn 2024 - 2026… Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Đại sứ Choi Young Sam báo cáo, đề xuất lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ, có tiếng nói với Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực rất có ý nghĩa này.

Nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng trên mọi cương vị công tác, Đại sứ Choi Young Sam sẽ luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn thông qua Đại sứ, gửi lời mời đến các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; gửi lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tới Đại tướng Phan Văn Giang được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ vui mừng trên cương vị của mình đã góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, thời gian qua hai bên đã tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, giao lưu sĩ quan, cử tàu thăm hỏi lẫn nhau… Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác mới, cá nhân ông sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy, ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển lên tầm cao mới./.

