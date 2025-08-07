Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Áo vì hòa bình, phát triển

Ông Vũ Lê Thái Hoàng (trái), Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, trao quà lưu niệm cho Tiến sỹ Arnold Kammel, Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng Áo. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ mong muốn thúc đẩy thực chất, hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Áo phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước và hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Đại sứ khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Áo đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong những năm qua, trong đó có xe cứu hỏa và trang thiết bị bệnh viện quân y, đồng thời hoan nghênh Chính phủ Áo tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam thời gian tới. Đại sứ đề xuất hai bên cần xúc tiến trao đổi đoàn đối thoại các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy, từ đó tìm kiếm hợp tác cụ thể về đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), nghiên cứu tìm hiểu khả năng hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, ứng phó thiên tai và cứu hộ cứu nạn…

Về phần mình, Thứ trưởng Arnold Kammel bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 7/2024 (thay mặt EU tham dự Lễ ra mắt Sổ tay Chính sách An ninh và Phòng thủ chung EU phiên bản tiếng Việt), khẳng định Việt Nam là đối tác ngày càng quan trọng của Áo ở Đông Nam Á và nhất trí sẽ phối hợp với phía Việt Nam lên kế hoạch, ưu tiên cụ thể thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước có bước tiến thực chất, thiết thực, hiệu quả thời gian tới.

Ông Kammel cho biết Áo có kinh nghiệm hơn 60 năm hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, có nền công nghiệp quốc phòng phát triển và rất quan tâm công tác cứu hộ cứu nạn, hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng. Hợp tác quốc phòng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo vào năm 2027./.