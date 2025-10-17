Tin tức
Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Việt Nam với các đối tác quốc tế
Tại buổi lễ, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Việt Nam đang vươn mình trở thành một quốc gia hùng cường và phát triển, du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng. Số lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam ngày một tăng cao, đặc biệt là khách từ Hàn Quốc và Philippines.
Để góp phần tăng nhanh và bền vững lượng khách đến Việt Nam từ 2 thị trường quan trọng này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành từ 2 nước đến Việt Nam để khảo sát các sản phẩm du lịch mới, gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh với tinh thần cởi mở, thân thiện và hai bên cùng thắng lợi. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy để lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc và Philippines tăng nhanh trong thời gian tới...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, hội nghị giao thương là dịp quan trọng để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của Ninh Bình và các đối tác Hàn Quốc, Philippines gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ninh Bình luôn hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển nguồn lực con người với mong muốn hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững.
Tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn. Với tài nguyên du lịch phong phú, con người mến khách và môi trường đầu tư cởi mở, Ninh Bình tin tưởng sẽ là điểm đến yêu thích, an toàn và đáng tin cậy cho du khách cũng như các nhà đầu tư.
Sau khi hợp nhất, tỉnh Ninh Bình mới không chỉ mở rộng về địa lý, mà còn là sự kết hợp của nguồn lực, văn hóa và kinh tế, tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, lưu trú và dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng và trung tâm đón tiếp du khách đạt chuẩn quốc tế.
Với hơn 5.000 di tích các loại, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 2 di sản được UNESCO vinh danh, cùng 40 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ninh Bình luôn nằm trong 10 điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, được các tổ chức và chuyên trang quốc tế đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng danh giá, nổi bật như: Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024; top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới; điểm đến có ảnh hưởng trên thế giới…
Tại buổi lễ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Lữ hành Philippines đã ký cam kết hỗ trợ xúc tiến du lịch. Các doanh nghiệp du lịch quốc tế và doanh nghiệp du lịch Việt Nam gặp gỡ trao đổi thông tin, kết nối giao thương du lịch quốc tế.
Trong 9 tháng của năm 2025, Việt Nam đón 15,44 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ; trong đó Hàn Quốc đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%), Philippines đạt 337.000 lượt, tăng kỷ lục 92,2%, đưa Philippines trở thành một thị trường nổi bật của du lịch Việt Nam. Tại Ninh Bình, 9 tháng của năm 2025, tỉnh đón gần 17 triệu lượt khách (trong đó trên 1,6 triệu khách quốc tế), doanh thu gần 18.000 tỷ đồng./.