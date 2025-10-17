Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Việt Nam với các đối tác quốc tế

Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp Ninh Bình với các đối tác. Ảnh: Công Luật - TTXVN Tại buổi lễ, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Việt Nam đang vươn mình trở thành một quốc gia hùng cường và phát triển, du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng. Số lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam ngày một tăng cao, đặc biệt là khách từ Hàn Quốc và Philippines. Để góp phần tăng nhanh và bền vững lượng khách đến Việt Nam từ 2 thị trường quan trọng này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành từ 2 nước đến Việt Nam để khảo sát các sản phẩm du lịch mới, gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh với tinh thần cởi mở, thân thiện và hai bên cùng thắng lợi. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy để lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc và Philippines tăng nhanh trong thời gian tới... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, hội nghị giao thương là dịp quan trọng để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của Ninh Bình và các đối tác Hàn Quốc, Philippines gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ninh Bình luôn hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển nguồn lực con người với mong muốn hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, hội nghị giao thương là dịp quan trọng để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của Ninh Bình và các đối tác Hàn Quốc, Philippines gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ninh Bình luôn hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển nguồn lực con người với mong muốn hợp tác phát triển hiệu quả, bền vững.

Tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn. Với tài nguyên du lịch phong phú, con người mến khách và môi trường đầu tư cởi mở, Ninh Bình tin tưởng sẽ là điểm đến yêu thích, an toàn và đáng tin cậy cho du khách cũng như các nhà đầu tư.