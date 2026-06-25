Thúc đẩy hợp tác pháp lý Việt Nam-Nga

Chương trình giới thiệu văn hoá tại Gian Việt Nam. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tư pháp LB Nga K.Chuychenko khẳng định việc Liên bang Nga mời Việt Nam tham dự diễn đàn năm nay với tư cách quốc gia khách mời duy nhất không chỉ đơn thuần là nghi thức ngoại giao, mà còn là sự ghi nhận ý nghĩa đối với vai trò quan trọng của Việt Nam trong quá trình định hình bức tranh pháp lý quốc tế đương đại. Hợp tác giữa hai bộ có thể được coi là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự.

Bộ trưởng Tư pháp LB Nga cho rằng kể từ năm 2010, các hoạt động như hội thảo chung, chương trình thực tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn được duy trì liên tục, bên cạnh đó hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và mở rộng, đặc biệt là trong điều kiện biến động phức tạp của tình hình quốc tế hiện nay.

Về phần mình, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề cao việc Liên bang Nga mời Việt Nam tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV với tư cách quốc gia khách mời duy nhất, coi đây là minh chứng về sự tin cậy cũng như mức độ gắn bó chặt chẽ giữa hai nước Đối tác chiến lược toàn diện.

Gian Việt Nam tại Diễn đàn. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, điểm sáng là Tổ Công tác hỗn hợp Việt Nam – Liên bang Nga về pháp luật và tư pháp thành lập năm 2015. Đây là mô hình hợp tác chuyên sâu duy nhất của Bộ Tư pháp Việt Nam với một đối tác nước ngoài. Để triển khai hợp tác trong giai đoạn mới, phía Việt Nam khẳng định, hai bộ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác năm 2010 và Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2026, tích cực thảo luận để ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, hai bộ cần tăng cường hơn nữa hoạt động của Tổ công tác Việt – Nga với các hoạt động đáp ứng nhu cầu học hỏi chuyên môn từ phía Bộ Tư pháp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đào tạo luật nhằm tăng cường việc cử sinh viên Việt Nam sang học tập tại các cơ sở đào luật của liên bang Nga, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp luật cho Việt Nam. Các ý kiến đóng góp của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng được phía Nga hoàn toàn nhất trí.

Trước đó, hai Bộ trưởng Tư pháp đã cùng khai mạc gian Việt Nam – điểm nhấn của Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV. Một chương trình giới thiệu các dấu mốc và thành tựu của ngành Tư pháp Việt Nam đã được giới thiệu đến khách tham dự Diễn đàn cùng với những nét văn hoá đặc sắc đã thu hút đông đảo khách thăm quan và trao đổi cả học thuật lẫn chia sẻ cảm xúc thiện cảm với đất nước châu Á./.