Thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bỉ

Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐN của Quốc hội Lê Tấn Tới chào xã giao Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy. Ảnh: Lan Anh, Duy Tùng - PV TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới bày tỏ vui mừng được thăm, làm việc tại Bỉ, đối tác hữu nghị, tin cậy của Việt Nam tại châu Âu và là quốc gia có vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bỉ cũng như quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Bỉ. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới bày tỏ vui mừng được thăm, làm việc tại Bỉ, đối tác hữu nghị, tin cậy của Việt Nam tại châu Âu và là quốc gia có vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Bỉ cũng như quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Bỉ.

Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐNQH Lê Tấn Tới đánh giá quan hệ Việt Nam - Bỉ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, với việc duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tới Việt Nam tháng 4/2025 đã tạo thêm động lực quan trọng cho quan hệ song phương. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới cũng trân trọng ghi nhận việc Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tháng 10/2023, coi đây là nghĩa cử nhân văn thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bỉ đối với Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐNQH Lê Tấn Tới nhận định thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều dư địa, nhất là trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, an toàn thực phẩm, khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và tài chính xanh. Trên kênh nghị viện, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới thông báo Quốc hội khóa XVI vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Đặng Xuân Phương làm Chủ tịch, đồng thời đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, xử lý hậu quả chiến tranh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt nam tại Vương quốc Bỉ. Ảnh: Lan Anh, Duy Tùng - PV TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Chủ nhiệm Ủy ban QPANĐNQH Lê Tấn Tới đề nghị Thượng viện Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - EU, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam, trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực quyết liệt của Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật và quản lý nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề nghị các cơ quan lập pháp Bỉ tiếp tục quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về cư trú, lao động, học tập của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, để cộng đồng tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy, người có nhiều năm gắn bó với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam và ủng hộ việc nâng cao tình hữu nghị và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương. Ông đánh giá hai nước có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác cùng nhau, đồng thời cho biết các chuyến thăm Việt Nam vừa qua của phía Bỉ đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Cuộc chào xã giao tại Thượng viện Bỉ là hoạt động quan trọng trong chương trình thăm, làm việc của Đoàn công tác Ủy ban QPANĐNQH tại Vương quốc Bỉ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ và Việt Nam - EU tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới. Trước đó, đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ./.