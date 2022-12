Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chào mừng Đoàn các công ty thành viên USABC sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu, có tiềm lực lớn về kỹ thuật, khoa học – công nghệ và mong muốn mở rộng, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực nhiều tiềm năng, dư địa này. Trong đó, tập trung vào các vấn đề Hoa Kỳ có lợi thế và Việt Nam ưu tiên cao như phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm...

Trong 2 năm qua, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giao thương, đối ngoại, tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc, làm việc, trao đổi theo các hình thức linh hoạt. Điều này cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực, đồng thời, tái khẳng định thiện chí cũng như cam kết của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bộ Công an Việt Nam mong muốn phía USABC có thể kết nối các doanh nghiệp chuyên ngành về lĩnh vực này để tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn nhằm trao đổi cụ thể về khả năng thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực chuyên ngành và mua sắm sản phẩm chất lượng cao.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị USABC và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục làm cầu nối giữa Chính phủ với Chính phủ, doanh nghiệp với doanh nghiệp, góp phần giúp hai bên tìm hiểu mong muốn và nhu cầu của nhau để phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, quốc phòng – an ninh giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trên cơ sở phù hợp với năng lực của mỗi bên, trong đó tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và tăng cường đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghệ thông tin, kinh tế số, tăng trưởng xanh.



Bên cạnh đó là tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy và hiện thực hóa các cam kết, sáng kiến hợp tác giữa ASEAN và Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh hàng hải, hàng không; thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam trên lĩnh vực công nghiệp an ninh, trong đó có các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thế hệ mới, các sản phẩm về viễn thông, tin học điện tử, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các sản phẩm công nghệ cao…

Hai bên tăng cường hợp tác công tư trong lĩnh vực an ninh mạng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh, thông qua hợp tác đào tạo chuyên gia an ninh mạng đạt trình độ quốc tế, chuyển giao công nghệ phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam như hợp tác chuyển giao đào tạo đội ngũ chuyên gia phát triển công nghệ, sản phẩm an ninh mạng. Hai bên chia sẻ, chuyển giao các công nghệ, giải pháp, kỹ thuật phát hiện, cảnh báo, phòng, chống tấn công mạng, bảo mật dữ liệu, điều tra số, thu thập, phân tích, khôi phục chứng cứ điện tử...

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đại diện Đoàn các công ty thành viên USABC nhấn mạnh, buổi làm việc ngày hôm nay là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về những nội dung cùng quan tâm. Từ đó góp phần đưa quan hệ song phương nói chung và quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước nói riêng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả./.