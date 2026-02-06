Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria

Đại sứ Trần Quốc Khánh đã có các cuộc làm việc với Tỉnh trưởng Oran, ông Brahim Ouchene; Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Oran, ông Larbi Ahmed; và một số doanh nghiệp địa phương. Trong các cuộc làm việc, Đại sứ đã nhắc lại truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và những kết quả nổi bật mang tính định hướng trong chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đại sứ Trần Quốc Khánh cũng giới thiệu những thế mạnh của Việt Nam, khả năng kết nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong những lĩnh vực bổ trợ lẫn nhau. Ông Hoàng Đức Nhuận - Tham tán Thương mại Việt Nam cũng đã nêu bật những tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước, đặc biệt là với các doanh nghiệp tại tỉnh Oran. Nhân dịp này, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đã bày tỏ với lãnh đạo tỉnh Oran và các doanh nghiệp Algeria mong muốn đầu tư, hợp tác để đưa hàng nông sản mang thương hiệu Việt Nam vào thị trường Algeria cũng như khu vực Bắc Phi.

Đại sứ Trần Quốc Khánh trao đổi với ông Brahim Ouchene, Tỉnh trưởng Oran. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria

Tỉnh trưởng và Giám đốc Phòng Công nghiệp – Thương mại Oran hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Trần Quốc Khánh và doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định Oran nói riêng và Algeria nói chung luôn chào đón doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, kinh doanh với những hỗ trợ và ưu đãi cao nhất. Lãnh đạo địa phương cho biết nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia (Arập Xêút), Ấn Độ… đã đến đầu tư và có sự phát triển tốt ở Oran. Phía Algeria cho biết luật pháp của nước này đã thay đổi rất nhiều, trong đó có việc loại bỏ quy định giới hạn tỷ lệ góp vốn đầu tư của nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tự do. Quan chức Algeria nhấn mạnh rằng không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời khuyến khích đầu tư vào Oran, nơi có các khu công nghiệp lớn như Es-Senia và Hassi Ameur.

Bà Nguyễn Huyền Trâm, Tổng Giám đốc Cà phê Phước An, tặng sản phẩm cà phê Việt Nam cho Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại tỉnh Oran. Ảnh: Mạnh Hùng – PV TTXVN tại Algeria

Theo bà Kasouse Fadela - Trưởng phòng Hoạt động và Sự vụ kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Oran, có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh này. Trong đó, có những công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đvà những công ty liên doanh với các đối tác địa phương. Thị trường Algeria mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược mà Chính phủ Algeria muốn phát triển, như dược phẩm, công nghệ sinh học và các ngành liên quan. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm đối tác đáng tin cậy ở Oran để hợp tác trong các ngành như dược phẩm, sản xuất bánh kẹo, đồ hộp, chế biến hải sản...

Chuyến thăm và làm việc tại Oran của đoàn Đại sứ quán Việt Nam một lần nữa khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại song phương, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thực chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./.