Thúc đẩy hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký Biên bản ghi nhớ với Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) Matthew David Jackson. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Cùng dự buổi tiếp có Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm.

Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, thời gian qua, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, trong đó có các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống HIV/AIDS…

Nhân dịp này, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với UNFPA Việt Nam vì đã tích cực đồng hành với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thanh, thiếu nhi Việt Nam. Thời gian qua, UNFPA Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ thanh, thiếu nhi cả nước, trong đó có nhiều hoạt động, dự án có sự phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn và các tổ chức thanh, thiếu nhi Việt Nam.

Đề cập đến những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện các chương trình liên quan do UNFPA hỗ trợ, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cho biết, các hoạt động hiện nay chủ yếu tập trung vào mảng chính sách, quản lý Nhà nước về thanh niên... Bên cạnh đó, trong khuôn khổ các chương trình do UNFPA hỗ trợ, Trung ương Đoàn không có dự án riêng mà chỉ tham gia theo phương thức dự án thành phần. Vì vậy, các thiết kế cho thanh niên chưa được toàn diện, thiếu tính gắn kết, chưa hỗ trợ được nhiều đối với các nhiệm vụ tổ chức Đoàn đặt ra. Các lĩnh vực hỗ trợ từ UNFPA chủ yếu tập trung vào chăm sóc sức khỏe tình dục, sinh sản...



Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cũng đề nghị UNFPA ủng hộ, hỗ trợ Trung ương Đoàn xây dựng một dự án do thanh niên làm chủ để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên giai đoạn 2023 - 2026 theo những định hướng, chương trình, đề án của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành. Trong đó, tập trung vào các biện pháp can thiệp sáng tạo, sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và vòng đời về sức khỏe tình dục, sinh sản; vấn đề bạo lực trên cơ sở giới..., góp phần hướng tới các mục tiêu mang tính chuyển đổi mà UNFPA đã đề ra như loại trừ tử vong bà mẹ, quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động di cư, thanh niên yếu thế...



Thay mặt Đoàn công tác, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá cao các chương trình hợp tác ý nghĩa giữa hai bên thời gian qua, đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ thanh niên tham gia chủ động hơn vào mọi mặt của đời sống, xã hội. Nhất trí với một số đề xuất của Trung ương Đoàn, ông Matt Jackson ghi nhận sáng kiến của Trung ương Đoàn trong việc hợp tác ở các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời cho rằng những hoạt động đó sẽ góp phần thể hiện sự hỗ trợ đối với quyền tham gia toàn diện của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống; tăng khả năng tiếp cận bình đẳng đối với thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản, tình dục toàn diện cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026. Căn cứ Biên bản ghi nhớ, Trung ương Đoàn đề xuất với UNFPA việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Dự án “Không ai bị bỏ lại phía sau vì mục tiêu phát triển bền vững; hỗ trợ thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục sinh sản và bạo lực trên cơ sở giới; sự tham gia của người trẻ, chuẩn bị cho người trẻ và chăm sóc người già”./.