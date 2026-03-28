Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Liên bang Nga

Tại cuộc tiếp đoàn công tác tỉnh Perm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau quá trình hợp nhất đơn vị hành chính năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh mới có nhiều dư địa, điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, Thành phố sẽ tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của 3 địa bàn trước đây, là trung tâm tài chính, khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, du lịch, kinh tế biển, logistics… để đẩy mạnh hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tiếp ông Mahonin Dmitrii, Thống đốc tỉnh Perm, Liên bang Nga. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà cho rằng những thế mạnh của tỉnh Perm phù hợp với nhu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là về công nghiệp, dịch vụ dầu khí, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, chuyên gia hai bên tăng cường trao đổi, xúc tiến hợp tác, đầu tư. Ông Nguyễn Lộc Hà cũng nhấn mạnh, bên cạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn, Thống đốc tỉnh Perm Mahonin Dmitrii, cho biết: Perm nằm ở khu vực dưới chân dãy núi Ural - ranh giới giữa châu Âu và châu Á, với diện tích 160.600 km2, là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của Liên bang Nga. Tỉnh có thế mạnh về các ngành công nghiệp khai khoáng, dầu khí, hóa chất, chế tạo máy móc, luyện kim, công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao… Đây cũng là địa phương có bề dày về các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nga, nhất là ballet. Với lợi thế của mình, Perm mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực 2 bên quan tâm.

Tại cuộc tiếp ông Andrey Vadimovich Pantelev, Phó Thống đốc tỉnh Tyumen, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy tin tưởng trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Liên bang Nga, trong đó có tỉnh Tyumen sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư để khai thác tối đa dư địa hợp tác còn rất lớn giữa hai nước.

Bà Trần Thị Diệu Thúy đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tyumen tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng, dịch vụ dầu khí, khai thác tài nguyên..., đẩy mạnh hợp tác, quảng bá tiềm năng du lịch cho người dân của hai địa phương.

Tỉnh Tyumen thuộc khu vực Ural của Liên bang Nga. Với diện tích hơn 160.000 km2, Tyumen có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên phần lớn diện tích đồng bằng Tây Siberia và giữ vai trò kết nối quan trọng giữa các khu vực công nghiệp, năng lượng của Nga. Tyumen được đánh giá có tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí và công nghiệp hỗ trợ ngành năng lượng. Địa phương này cũng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, gồm dầu mỏ, khí đốt, nước ngọt, nước khoáng, tài nguyên rừng và nhiều loại khoáng sản công nghiệp khác./.