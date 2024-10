Thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và các nước

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà (người thứ 3 từ trái sang) gặp gỡ và trao đổi ngài Yuen Pau Woo, Thượng Nghị sĩ, Thượng viện Canada. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại cuộc làm việc với Thượng nghị sĩ Canada Yuen Pau Woo, hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2017 đã tạo cơ sở để thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Về kinh tế, Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo bày tỏ sự quan tâm đến nhà sản xuất ô tô và xe máy điện Vinfast, mong muốn thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương để mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước. Về cơ sở hạ tầng, nghị sĩ Canada gợi ý Việt Nam tham khảo mời các nhà đầu tư, kiến trúc sư Canada chia sẻ kinh nghiệm trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn như đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Về ngoại giao và quốc phòng, hai nước duy trì quan hệ ngoại giao tích cực và thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Canada trong các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là lập trường của Canada về Biển Đông, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai quốc gia phát triển tốt đẹp. Việt Nam đã gửi giấy mời Canada tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tại Cần Thơ vào tháng 1/2025.



Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà (người thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ và trao đổi với bà Erna Solberg, thành viên đoàn Nghị sĩ Na Uy, nguyên Phó Thủ tướng Na Uy. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PVTTXVN tại Lào

Tại cuộc gặp với bà Erna Solberg, thành viên đoàn nghị sĩ Na Uy, nguyên Phó Thủ tướng Na Uy (2013-2021), hai bên khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhiều năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực biển, rừng, và năng lượng tái tạo. Chính phủ Việt Nam và Na Uy đang tích cực thảo luận nhằm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tập trung vào kinh tế biển và hàng hải.

Việt Nam kỳ vọng sự hỗ trợ từ Na Uy trong quá trình chuyển đổi năng lượng, cùng với sự tham gia của các đối tác quốc tế. Hai bên đang trong quá trình đàm phán về FTA giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA), bao gồm Na Uy. Về vấn đề khu vực, Việt Nam nhất quán quan điểm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ UNCLOS 1982.

Hai bên chia sẻ quan ngại về các vấn đề an ninh hàng hải và sự cần thiết bảo đảm tự do hàng hải, hàng không tại khu vực Biển Đông. Đây là tuyến đường quan trọng, chiếm khoảng 60-70% khối lượng thương mại toàn cầu.

Cuộc họp giữa đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Na Uy đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời mở ra triển vọng cho các bước tiến mới trong thương mại, đầu tư và hợp tác khu vực. Việt Nam mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Na Uy trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.



Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà (trái) tiếp ông Oleksandr Merezhko, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách đối ngoại và Hợp tác liên nghị viện, Trưởng đoàn Nghị sĩ Quốc hội Ukraine tham dự AIPA-45. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Bên lề AIPA-45, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng đã có cuộc gặp với ông Oleksandr Merezhko, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách đối ngoại và Hợp tác liên nghị viện, Trưởng đoàn nghị sĩ Quốc hội Ukraine tham dự AIPA-45. Tại buổi tiếp, ông Merezhko chia sẻ Ukraine có nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Về phần mình, ông Vũ Hải Hà cảm ơn những lời nói đánh giá tốt đẹp về đất nước, con người và mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Ukraine; đánh giá cao Ukraine đã tham gia tích cực kể từ khi trở thành Quan sát viên của AIPA. Ông Vũ Hải Hà khẳng định quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ukraine đã tiếp tục được duy trì và thúc đẩy, kể cả trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19 và khi tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp ảnh hưởng sâu rộng đến quan hệ giữa các quốc gia trong các khu vực và trên thế giới, lãnh đạo hai bên vẫn tổ chức tiếp xúc song phương bên lề diễn đàn quốc tế.

Về xung đột giữa Nga-Ukraine, Việt Nam hết sức quan ngại về tình hình xung đột hiện nay. Là một nước đã trải qua chiến tranh, Việt Nam chia sẻ với nhân dân Ukraine về những thiệt hại và mất mát to lớn đang trải qua. Việt Nam tiếp tục kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.