Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương New Zealand và Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Phan Minh Giang đã chào xã giao và làm việc với Thị trưởng Palmerston North, ông Grant Smith. Tại cuộc gặp, Đại sứ Phan Minh Giang đã thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện hai mục tiêu 100 năm nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Trong quá trình này, Đại sứ khẳng định mong muốn và tin tưởng vào sự đồng hành của New Zealand nói chung và Palmerston North nói riêng, đóng góp vào nỗ lực chung nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Phan Minh Giang đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của Palmerston North, khả năng bổ trợ lẫn nhau và phù hợp với nhu cầu hợp tác phát triển của Việt Nam, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nông nghiệp chất lượng cao… Đồng thời, Đại sứ cũng đề xuất thúc đẩy các hình thức giao lưu, hợp tác cũng như nghiên cứu thiết lập các mối quan hệ đối tác giữa Palmerston North với các tỉnh, thành phố, địa phương của Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ Phan Minh Giang cảm ơn và đề nghị Thị trưởng Grant Smith tiếp tục dành sự ủng hộ và quan tâm đối với cộng đồng người Việt tại Palmerston North.

Thị trưởng Grant Smith bày tỏ sự coi trọng đối với vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua; khẳng định Palmerston North sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand để đóng góp hiệu quả vào việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, đồng thời sẵn sàng tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, Đại sứ Phan Minh Giang đã thăm và làm việc với một số cơ sở giáo dục đào tạo và trung tâm nghiên cứu ứng dụng đặt tại Palmerston North. Trước đó, Đại sứ đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, lao động và học tập tại thành phố này./.