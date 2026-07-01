Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan truyền thông lớn Việt Nam-Nga

Tổng biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh ký thoả thuận với Tập đoàn Truyền thông Rossiya Segodnya. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Theo đó, hai bên sẽ cung cấp quyền truy cập thông tin cập nhật về các hoạt động và sự kiện ở Việt Nam, Nga và các nước trên thế giới, hỗ trợ các nhà báo trên lãnh thổ hai nước, phối hợp tổ chức các sự kiện thông tin chung, đào tạo nhà báo trẻ.

Trước lễ ký kết hai bên đã có buổi làm việc ngắn, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Phó Tổng biên tập thứ nhất Tập đoàn Truyền thông Rossiya Segodnya, ông Sergei Kochetkov hoan nghênh đoàn công tác của báo Nhân Dân, nhấn mạnh rằng việc trao đổi thông tin với tờ báo phổ biến và có uy tín tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với tập đoàn, nhất là khi vị thế của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế, mối quan tâm đến Việt Nam ngày càng mở rộng trong độc giả Nga. Ngoài thế mạnh du lịch thì các thành tựu của Việt Nam cũng là đề tài hấp dẫn đối với bạn đọc của Rossiya Segodnya nói riêng và báo chí Nga nói chung.

Đáp lại, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh vui mừng ghi nhận việc ký kết là thành quả nỗ lực không nhỏ của cả hai bên. Trong mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam đã từng học tập tại Liên Xô và Nga. Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, quan hệ chính trị Việt Nam-Nga ngày càng chặt chẽ thông qua các chuyến thăm cấp cao, quan hệ kinh tế cũng ngày càng phát triển, và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó cần phải được phản ánh trung thực và đa dạng qua các cơ quan báo chí hàng đầu của cả hai nước. Báo Nhân Dân không chỉ là cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành TW Đảng mà còn là một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện hàng đầu của Việt Nam. Một số cơ quan trong đó đã ký và triển khai rất hiệu quả thoả thuận hợp tác với các đối tác Nga như Thông tấn xã Việt Nam, và giờ đây bạn đọc Việt Nam có thêm một kênh nữa qua trang báo Nhân Dân cũng như bạn đọc Nga có thể tìm hiểu đa dạng hơn về Việt Nam qua thông tin do báo Nhân Dân cung cấp.

Chứng kiến lễ ký, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh đến truyền thống hợp tác lâu đời trong lĩnh vực báo chí giữa hai nước. Trong hợp tác giữa hai nước từ trước đến nay, vai trò và sự đóng góp của các cơ quan chính thống hai nước rất quan trọng, đảm bảo nguồn tin chính xác và đầy đủ về mỗi nước đến độc giả của nhau. Từ góc độ nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, Đại sứ nhấn mạnh rằng, báo chí cùng với ngoại giao đều thực hiện nhiệm vụ chung đó là tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, hai dân tộc, củng cố mối quan hệ thâm tình “từ trái tim đến trai tim” giữa hai nước Việt-Nga.

Việc ký kết lần này là dấu mốc mới, làm dày thêm truyền thống, đồng thời tăng cường sự đóng góp của báo chí vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Nga. Còn với hai cơ quan báo chí, thoả thuận sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thực tiễn trong trao đổi phóng viên, biên tập viên, đào tạo nhà báo trẻ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo hãng TASS. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

*Trước đó cùng ngày, đoàn công tác của báo Nhân Dân đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hãng thông tấn TASS do Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov dẫn đầu. Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã giới thiệu về những định hướng phát triển của báo Nhân Dân nói riêng cũng như của cả nền báo chí Việt Nam nói chung theo hướng tinh gọn, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, khẳng định mong muốn hợp tác với cơ quan thông tin hàng đầu nước Nga, tin tưởng rằng sự hợp tác đó sẽ phục vụ cho lợi ích của nhân dân cả hai nước.

Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov bày tỏ những cảm nhận tốt đẹp về đất nước Việt Nam, đánh giá cao hợp tác với đối tác Việt Nam, cụ thể là Thông tấn xã Việt Nam. Từ những thành công này, ông hy vọng rằng tới đây TASS và báo Nhân Dân cũng có thể tiến tới một thoả thuận tương tự, vì lợi ích của hai cơ quan báo chí.

Tổng biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Đại sứ Đặng Minh Khôi. Ảnh: Trần Hiếu, phóng viên TTXVN tại LB Nga

*Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 29/6, đoàn báo Nhân Dân do Tổng Biên tập Lê Quốc Minh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga. Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã trao đổi với Đại sứ Đặng Minh Khôi mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa báo chí và ngoại giao. Tại cuộc gặp có sự tham dự của tất cả các phóng viên thường trú bốn cơ quan báo chí Việt Nam tại LB Nga, gồm báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Lê Quốc Minh cũng chia sẻ những vấn đề hữu ích trong công tác tác nghiệp ở môi trường nước ngoài, trong ứng dụng công nghệ.

Đoàn báo Nhân Dân dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh tại Moskva. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Sáng cùng ngày, đoàn cũng đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường cùng tên ở Moskva, bày tỏ niềm kính trọng đối với nhà báo đầu tiên, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén và có hiệu lực to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân./.