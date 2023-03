Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và JICA Nhật Bản

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chúc mừng ngài Akira Shimizu đã kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chào mừng ngài Sugano Yuichi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, dù ở bất cứ cương vị nào, với năng lực, trách nhiệm và uy tín của mình, hai ông đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa JICA và Bộ Công an nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ,Bộ Công an nhận được sự quan tâm, hợp tác tích cực từ các đối tác Nhật Bản trong chia sẻ thông tin, trao đổi, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đào tạo, tài trợ, viện trợ không hoàn lại...

Cùng với đó, Bộ Công an nhận được sự hỗ trợ từ phía JICA thông qua các khóa tập huấn, chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, chiến sỹ Công an. Điều này không chỉ có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao năng lực chấp pháp của Bộ Công an mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa hai nước, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác phía Nhật Bản, đặc biệt là JICA sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị JICA tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ, viện trợ góp phần xây dựng lực lượng Công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu cao trong kỹ thuật hiện đại mà Nhật Bản có thế mạnh như: công nghệ cao, chuyển đổi số, cung cấp trang thiết bị, phương tiện phòng, chống khủng bố, chấp pháp ven biển, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đào tạo cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an, với chức năng, nhiệm vụ của mình, cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với JICA trong việc phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước, cũng như doanh nghiệp và công dân Nhật Bản yên tâm sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của Chính phủ hai nước, sự ủng hộ của hai ngài, hợp tác giữa Bộ Công an và JICA sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công, ngày càng đi vào thực chất, sâu rộng, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đại diện JICA nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất, toàn diện trên nhiều phương diện như tăng cường kết nối kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng...

Đại diện JICA khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với JICA, góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…/.