Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Heegeun trao đổi Biên bản cuộc họp về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau Lễ đón, tại cuộc tiếp Đoàn, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh,quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vì hòa bình, phồn vinh của hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam. Dự án đã được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, kể cả trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực khoa học hình sự cho lực lượng Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an Việt Nam.



Để phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại; thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; hợp tác giao lưu giữa Sở Cảnh sát địa phương Hàn Quốc với Công an các tỉnh, thành phố của Việt Nam; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.



Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam để triển khai viện trợ Dự án “Nâng cao năng lực lực lượng Cảnh sát Giao thông” cho Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới; tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại Hàn Quốc nâng cao năng lực thực thi pháp luật dành cho Bộ Công an Việt Nam về điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet; phân tích, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử; đào tạo nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc.



Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm đang ngày càng phát triển tích cực, ổn định, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, thông qua chuyến thăm lần này, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nâng lên một tầm cao mới.



Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Tư lệnh Yoon Hee Keun chúc mối quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Ngài Tư lệnh khẳng định, sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đạt được kết quả cao nhất, góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước./.