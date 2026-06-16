Thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

Theo đó, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh mới đây đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Khon Kaen cùng đại diện Khoa Nhân văn và Khoa học xã hội nhằm trao đổi và thống nhất lộ trình triển khai Trung tâm Việt Nam học.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh với đoàn đại biểu Đại học Khon Kaen. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao sự quan tâm và những nỗ lực của Đại học Khon Kaen trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc thành lập trung tâm tại một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Thái Lan. Theo Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh, với vai trò là một trung tâm nghiên cứu và đào tạo mang tầm khu vực, Trung tâm Việt Nam học sẽ hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp nguồn tư liệu và kiến thức đa lĩnh vực về Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cũng sẽ phối hợp cung cấp các tài liệu, thông tin nhằm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới – tới cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cũng như bạn bè quốc tế.

Ông Đinh Hoàng Linh bày tỏ tin tưởng Trung tâm Việt Nam học sẽ trở thành địa chỉ hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thái Lan gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt, đồng thời tiếp tục là cầu nối góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng.

Về phía Đại học Khon Kaen, bà Acharawan Topark-Ngarm, Trợ lý Hiệu trưởng, hoan nghênh sự phối hợp tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và bày tỏ ủng hộ kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học vào cuối tháng 8 năm nay.

Trong khi đó, bà Orathai Lek, Trưởng Khoa Nhân văn và Khoa học xã hội, cho biết nhà trường mong muốn phối hợp thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với một số trường đại học và đơn vị văn hóa, giáo dục của Việt Nam trong khuôn khổ chương trình.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên quan để lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học trở thành một sự kiện có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác về văn hóa, giáo dục và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan./.