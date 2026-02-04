Thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ Việt Nam - Israel





Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Israel Yoav Kisch. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tham dự Hội nghị quốc tế về hoạch định chính sách giáo dục cá nhân hóa trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (EducAItion 2026) – một sự kiện lớn, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia giáo dục, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ gần 30 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự kiện do Bộ Giáo dục Israel phối hợp tổ chức và được thiết kế như một không gian đối thoại chính sách đa tầng, kết nối cấp bộ trưởng, nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo đại học và giới chuyên gia, tập trung vào 3 chủ đề lớn: Bức tranh tương lai của giáo dục và tầm nhìn cá nhân hóa học tập; Israel như một hình mẫu thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong giáo dục; và cùng dẫn dắt các chuyển đổi giáo dục trên quy mô toàn cầu.

Đoàn công tác ĐHQGHN tham dự Hội nghị EducAItion 2026. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel



Chương trình hội nghị bao gồm các phiên đối thoại chính sách cấp cao, các cuộc họp bộ trưởng, các phiên thảo luận chuyên sâu dành cho giới học thuật, cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm trực tiếp các công cụ AI ứng dụng trong giáo dục. Đặc biệt, EducAItion 2026 tạo lập nền tảng thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI trong giáo dục, khuyến khích sự kết nối giữa khu vực công - tư, giữa giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn đã tham gia các phiên đối thoại chính sách cấp cao, cùng các Bộ trưởng Giáo dục, lãnh đạo đại học và nhà hoạch định chính sách đến từ nhiều quốc gia, tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi của giáo dục đại học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Các nội dung trao đổi xoay quanh xây dựng chính sách giáo dục cá nhân hóa, quản trị AI có trách nhiệm, bảo đảm liêm chính học thuật, thu hẹp khoảng cách số và phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại các phiên thảo luận, Giám đốc Hoàng Minh Sơn chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản trị, nhấn mạnh rằng AI cần được tích hợp vào giáo dục đại học như một hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và khả năng thích ứng của người học, đồng thời phải được đặt trong khuôn khổ chính sách rõ ràng, lấy con người làm trung tâm. Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho rằng các đại học quốc gia không chỉ là chủ thể thụ hưởng chính sách, mà cần đóng vai trò kiến tạo chính sách, thông qua nghiên cứu thực chứng, thí điểm mô hình và tư vấn chiến lược cho Nhà nước.

Bên cạnh vai trò đối thoại chính sách, đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã để lại dấu ấn học thuật rõ nét tại EducAItion 2026 thông qua 2 tham luận chuyên sâu của các nhà khoa học hàng đầu. Phó Giáo sư – Tiến sĩ Huy Nghiêm, Giám đốc Viện Giáo dục số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Việt Nam đã trình bày tham luận "Nghịch lý lo âu – nhiệt huyết: Xây dựng kiến trúc niềm tin AI lấy con người làm trung tâm trong giáo dục đại học" và Giáo sư – Tiến sĩ Chu Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (UET), Đại học Quốc gia Việt Nam, trình bày tham luận: "Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam cho các chương trình STEM định hướng tài năng như một kiến trúc giáo dục lấy con người làm trung tâm".

Hội nghị ra Tuyên bố Jerusalem về thúc đẩy giáo dục thông qua việc ứng dụng AI.

Trước đó, Giám đốc Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác cũng đã có các cuộc làm việc quan trọng với Bộ trưởng Giáo dục Israel Yoav Kisch, trao đổi về định hướng phát triển giáo dục trong bối cảnh AI, kinh nghiệm xây dựng chính sách giáo dục cá nhân hóa và khả năng mở rộng hợp tác song phương trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Israel, Giám đốc Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã thăm và làm việc với Viện Công nghệ Israel (Technion) và Đại học Hebrew Jerusalem, nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Tại Technion – cơ sở giáo dục công nghệ hàng đầu và là “cái nôi” của hệ sinh thái công nghệ cao Israel – hai bên trao đổi tiềm năng hợp tác theo lộ trình, trước mắt tập trung vào trao đổi giảng viên, sinh viên, chương trình thạc sĩ, tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh, các khóa học Hè và thực tập nghiên cứu; lâu dài hướng tới triển khai đề tài chung, phòng thí nghiệm hoặc trung tâm nghiên cứu chung trong các lĩnh vực như vật liệu tiên tiến, AI, bán dẫn, công nghệ sinh học y sinh và năng lượng. Giám đốc Hoàng Minh Sơn cũng đã gặp gỡ, trao đổi thân mật với các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Technion, bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực học tập, thích nghi và vượt qua khó khăn của các du học sinh Việt Nam tại Israel. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất mô hình kết nối 3 bên giữa sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, các phòng thí nghiệm – nhóm nghiên cứu tại Việt Nam và doanh nghiệp, qua đó hình thành mạng lưới hợp tác học thuật và công nghệ mang tính quốc tế.

Tại Đại học Hebrew Jerusalem - một trong những cơ sở giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của Israel và thế giới, nổi tiếng với thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, y sinh, nông nghiệp và đổi mới sáng tạo, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), tạo khuôn khổ thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học giả.

Chia sẻ tại các buổi làm việc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh bức tranh phát triển năng động của giáo dục đại học Việt Nam và các chính sách đột phá của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thu hút nhân lực khoa học – công nghệ, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm cụ thể hóa hợp tác với Technion và Đại học Hebrew Jerusalem gắn với doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng tới thăm và làm việc với Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế (MASHAV) , Bộ Ngoại giao Israel; thăm một số trung tâm đổi mới sáng tạo tại Israel... Trong các cuộc làm việc, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tầm nhìn chiến lược, mong muốn thúc đẩy hợp tác học thuật và nghiên cứu với các đối tác hàng đầu thế giới.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Israel có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng về phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông qua việc mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của Israel và kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc, nòng cốt của giáo dục đại học Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu gắn với ứng dụng và chuyển giao tri thức, phục vụ trực tiếp sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.