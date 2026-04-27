Thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc qua chương trình quảng bá du lịch Tân Cương

Ông Hình Cửu Cường, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chia sẻ, Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ mật thiết, nhân dân hai nước có tình hữu nghị sâu sắc. Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng được củng cố và phát triển.



Theo ông Hình Cửu Cường, giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch là cầu nối quan trọng kết nối tâm hồn nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị song phương và thúc đẩy sự gắn kết lòng dân. Chương trình lần này là hoạt động triển khai “Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”, mở ra cơ hội để người dân Việt Nam hiểu thêm về Trung Quốc nói chung và Tân Cương nói riêng. Với cảnh quan kỳ vĩ, văn hóa đa dạng và vị thế đặc biệt, Tân Cương (Trung Quốc) có nhiều tiềm năng để hợp tác cùng Việt Nam trong lĩnh vực du lịch.



Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho biết, trong các giai đoạn 2011 - 2020, 2024 - 2025, đặc biệt là năm 2025, Trung Quốc luôn là thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 5 thị trường nước ngoài gửi nhiều khách nhất tới Trung Quốc. Có năm, hơn 8 triệu lượt khách Việt Nam sang Trung Quốc, nhiều hơn lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam có hơn 100 triệu dân, còn Trung Quốc hơn 1,4 tỷ dân, dư địa phát triển du lịch giữa hai nước vẫn còn rất lớn và cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung về hợp tác du lịch Việt - Trung giai đoạn 2026 - 2027 mà Lãnh đạo hai Đảng đã công bố vào tháng 4/2026.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, du lịch không chỉ là những chuyến đi hay trải nghiệm, mà quan trọng hơn là cơ hội để nhân dân hai nước hiểu hơn về cuộc sống, con người của nhau, từ đó góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Sự khác biệt về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và lối sống chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn, thúc đẩy du khách hai bên không ngừng khám phá, trải nghiệm và phát triển dòng khách du lịch hai chiều bền vững.

Hằng năm, nhiều chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam được tổ chức tại các thành phố lớn của Trung Quốc. Năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tổ chức 3 chương trình xúc tiến du lịch tại Trung Quốc. Ngược lại, phía Trung Quốc cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch tại Việt Nam.

Đại biểu tham dự buổi giới thiệu và chia sẻ tài nguyên văn hóa, du lịch Tân Cương (Trung Quốc) ở nước ngoài năm 2026 với chủ đề “Tân Cương là một vùng đất tuyệt vời” chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Trong bối cảnh hai nước tiếp tục có nhiều chính sách thuận lợi về kết nối hàng không và thị thực, cùng với các tour, tuyến hấp dẫn và chi phí hợp lý, bà Nguyễn Thị Hoa Mai tin tưởng, lượng khách du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đồng thời, bà mong muốn doanh nghiệp du lịch hai bên tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng và thế mạnh của nhau để xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.



Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, Việt Nam là thị trường tiềm năng quan trọng đối với du lịch Trung Quốc. Trong đó, khu vực Tân Cương (Trung Quốc) là vùng đất hùng vĩ với núi tuyết, thảo nguyên, sa mạc, ốc đảo cùng nhiều di tích gắn với “Con đường Tơ lụa”. Dù cách xa về địa lý, nhưng những điểm tương đồng về văn hóa giữa hai bên là nền tảng thuận lợi cho hợp tác du lịch lâu dài.

Theo ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc điều hành Công ty Du lịch Hàng không (Avitour), những năm gần đây, kết nối du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc thuận lợi hơn, nhờ các đường bay thẳng và chính sách thị thực thông thoáng. Du khách Trung Quốc ngày càng quan tâm đến Việt Nam, trong khi nhiều người Việt cũng lựa chọn các điểm đến tại Trung Quốc nhờ chi phí hợp lý và chương trình tour đa dạng.

Tân Cương (Trung Quốc) được nhiều du khách Việt tìm hiểu trong khoảng 3 năm gần đây, tuy nhiên do khoảng cách xa, thời gian bay dài và giá tour chưa thực sự cạnh tranh nên lượng khách còn hạn chế. Theo ông Quân, việc tăng cường giao lưu văn hóa và kích cầu du lịch sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành hai bên đón được lượng khách nhiều hơn, từ đó có cơ sở để xây dựng thêm nhiều tour hấp dẫn, chi phí phù hợp hơn, qua đó thúc đẩy du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc./.