Thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và CH Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam trao đổi với ban lãnh đạo Karlovy Vary. Ảnh: Việt Thắng-TTXVN

Tại cuộc gặp, Thống đốc Kubis bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Séc thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 1/2025. Ông Kubis đánh giá cao tính cần cù, chịu khó, lòng hảo tâm và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam vào phát triển kinh tế - xã hội của Séc nói chung và vùng Karlovy Vary nói riêng, coi đây là hình mẫu hội nhập thành công của cộng đồng người nước ngoài tại đất nước này. Thống đốc Kubis vui mừng thông báo chính quyền vùng Karlovy và thành phố Karlovy Vary đã quyết định đồng hành cùng các Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Séc tổ chức cuộc thi Chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân người Việt toàn châu Âu trong các ngày 5-6/6 tại thành phố điện ảnh nổi tiếng này.



Ông Kubis nhờ Đại sứ Dương Hoài Nam giúp chuyển thư mời tham dự sự kiện tới Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu có thí sinh tham dự. Về việc tăng cường hợp tác giữa địa phương hai nước, Ông Kubis nhấn mạnh Karlovy Vary rất vinh hạnh ký thỏa thuận kết nghĩa với tỉnh Quảng Ninh vào năm 2018; bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả và thực chất giữa hai địa phương trên các lĩnh vực hai bên quan tâm để hiện thực hóa nội hàm "Đối tác chiến lược".



Đại sứ Dương Hoài Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Thống đốc Vùng Karlovy Vary Petr Kubis và Bà Andrea Pfeffer Ferklová, Thị trưởng thành phố Karlovy Vary. Ảnh: Việt Thắng-TTXVN

Chia sẻ đánh giá của Thống đốc vùng Karlovy, bà Ferklová bày tỏ cảm kích khi Karlovy Vary được lựa chọn là nơi tổ chức cuộc thi Chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân người Việt với sự tham dự của các thí sinh gốc Việt đến từ 14 quốc gia châu Âu; khẳng định thành phố sẽ hỗ trợ tích cực để sự kiện thành công tốt đẹp, góp phần đưa bản sắc văn hóa truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn nữa với người dân Séc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.



Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt thành của chính quyền vùng và thành phố Karlovy Vary cũng như tình cảm cá nhân của Thống đốc Kubis và Thị trưởng Ferklová dành cho công động người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi Séc là một đối tác quan trọng, cửa ngõ kết nối Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Trung Âu; chia sẻ tầm quan trọng, ý nghĩa của các hoạt động hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa đối với quan hệ song phương; nhấn mạnh cùng với việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục…, kết nối địa phương và giao lưu văn hóa là những lĩnh vực nhiều tiềm năng mà hai nước cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới. Đại sứ đề nghị chính quyền vùng và thành phố Karlovy Vary ủng hộ việc đưa tiếng Việt trở thành một môn học tùy chọn tại các trường phổ thông cơ sở và trung học trong vùng.



Đại sứ Dương Hoài Nam và đoàn công tác thăm nhà máy Pha lê Moser (thường gọi là Moser) là một trong những thương hiệu pha lê cao cấp nổi tiếng nhất của Cộng hòa Séc, có lịch sử hơn 160 năm. Ảnh: Việt Thắng-TTXVN

Cùng ngày, Đại sứ Dương Hoài Nam có buổi làm việc với ban lãnh đạo Tập đoàn Moser, doanh nghiệp chế tác các sản phẩm pha lê hàng đầu thế giới của Séc có trụ sở tại Karlovy Vary, nhằm hỗ trợ Moser kết nối với các nghệ nhân, nhà thiết kế mỹ thuật cũng như các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á./.