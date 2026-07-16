Thúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhận định quan hệ Việt - Hàn đang ở thời điểm thuận lợi nhất với cả 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Qua các trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung, lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bước sang giai đoạn sâu sắc hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; lấy kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới. Các bộ, ngành đang chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Các địa phương cũng chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, cạnh tranh bằng chất lượng điều hành, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Khánh Vân - TTXVN tại Hàn Quốc

Đại sứ Vũ Hồ nêu rõ Hưng Yên là một địa phương tiêu biểu cho tinh thần đổi mới. Nhắc đến Hưng Yên, người Việt Nam thường nghĩ đến một vùng đất địa linh nhân kiệt. Hưng Yên hôm nay đang thay đổi từng ngày với diện mạo của một trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng động của vùng Thủ đô: hạ tầng ngày càng hoàn thiện, kết nối thuận lợi và chính quyền coi thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng KOTRA, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có tỉnh Hưng Yên, để kết nối hiệu quả hơn với các tập đoàn, hiệp hội và quỹ đầu tư Hàn Quốc; góp phần biến cơ hội hôm nay thành dự án cụ thể và thành quả thiết thực.

Trong phát biểu giới thiệu về tiềm năng của Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Quang Hòa cho biết sau khi hợp nhất tỉnh, Hưng Yên tiếp tục nằm trong tốp đầu của cả nước về quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng công nghiệp, thu ngân sách, thu hút đầu tư và nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2025 đạt trên 12 tỷ USD, năm 2026 đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và đạt trên 14 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2026, Hưng Yên có tốc độ tăng trưởng trên 10%, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa giới thiệu về tiềm năng của tỉnh. Ảnh: Khánh Vân - TTXVN tại Hàn Quốc

Ông Lê Quang Hòa nêu rõ Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba vào tỉnh Hưng Yên với 210 dự án, vốn đầu tư đăng ký 2,9 tỷ USD. Tuy nhiên, với năng lực to lớn của các nhà đầu tư, các tập đoàn công nghiệp của Hàn Quốc và hạ tầng công nghiệp, cũng như vị trí, tiềm năng lợi thế của tỉnh Hưng Yên, kết quả đầu tư và thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc vào Hưng Yên chưa thực sự tương xứng, chưa thực sự phát huy hết giá trị và lợi thế của các bên, nhất là trong giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, lợi thế, quy mô, tính chất và không gian mới. Thông qua chuyến công tác tại Hàn Quốc lần này, Hưng Yên mong muốn được kết nối, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại; kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên mong muốn tìm kiếm đối tác phù hợp trong các lĩnh vực đầu tư nhiều tiềm năng như chế biến chế tạo, hạ tầng kỹ thuật số, bán dẫn, điện tử, năng lượng xanh, trung tâm logistics, các lĩnh vực đô thị, hạ tầng công nghiệp, cảng biển, du lịch…



Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu, doanh nghiệp Hàn Quốc đã nghe giới thiệu về chương trình hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc, triển vọng và cơ hội hợp tác - đầu tư với Việt Nam; nhu cầu thu hút đầu tư của các khu công nghiệp ở Việt Nam.



Sau phiên thảo luận, các doanh nghiệp tiếp tục phiên giao thương B2B nhằm kết nối, tìm kiếm đối tác giữa các doanh nghiệp, khu công nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc./.