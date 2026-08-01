Báo Ảnh Việt Nam

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Thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa các địa phương Việt Nam và Cộng hòa Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu, ngày 31/7, đoàn công tác lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp giữa hai bên. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Ông Phan Thái Bình (trái) và các thành viên Đoàn công tác lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Bộ Công thương Séc. Ảnh: Trần Hòa – PV TTXVN tại Cộng hòa Séc

Đoàn đã có các buổi làm việc với đại diện Bộ Công Thương và Liên đoàn Công nghiệp Séc. Tại các buổi làm việc, đoàn công tác giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng, thế mạnh và các lĩnh vực thành phố Đà Nẵng đang ưu tiên thu hút đầu tư, đồng thời trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Séc.

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Phan Thái Bình cho biết Séc có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ ô tô, điện - điện tử, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng xanh, công nghệ môi trường và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác với Đà Nẵng trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics.

Đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất nghiên cứu khả năng xây dựng khu công nghiệp hoặc khu kinh tế đặc biệt Việt Nam - Séc tại Khu kinh tế mở Chu Lai; đồng thời bày tỏ mong muốn đón các doanh nghiệp Séc sang Việt Nam khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh nhân chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Cộng hòa Séc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng với lãnh đạo Bộ Công thương Séc. Ảnh: Trần Hòa – PV TTXVN tại Cộng hòa Séc

Đại diện Bộ Công Thương và Liên đoàn Công nghiệp Séc đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Đà Nẵng, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Séc với các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai bên trong thời gian tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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