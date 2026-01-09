Thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá: Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Đại học Sài Gòn, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của hai trường trong việc tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, khoa học – công nghệ và nguồn nhân lực cho khu vực và địa phương.



Quang cảnh lễ ký kết giữa Trường Đại học Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) và Đại học Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN



Để việc hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị hai trường nhanh chóng cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác bằng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu và yêu cầu của Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW; ưu tiên các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là những lĩnh vực tỉnh Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang có nhu cầu và lợi thế.



Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN



Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Đại học Sài Gòn thống nhất hỗ trợ kết nối các đối tác nước ngoài tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác; học tập mô hình quản trị và phát triển cơ sở giáo dục theo định hướng toàn cầu hóa; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực sau đại học, ưu tiên đào tạo trình độ Tiến sĩ và phát triển đội ngũ chuyên gia Phó Giáo sư, Giáo sư; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý; hợp tác tổ chức dạy và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của Bộ Giáo dục - Đào tạo và theo các tiêu chuẩn quốc tế... Hai trường chia sẻ kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và các hoạt động chuyên môn, đảm bảo chất lượng; công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ giữa 2 đơn vị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; tạo điều kiện thực tập chuyên môn, thực tập tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp/kỹ năng nghề cho sinh viên giữa 2 đơn vị…



Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Đại học Sài Gòn thống nhất phối hợp nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học - công nghệ ứng dụng và chuyển giao công nghệ; phối hợp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, hỗ trợ các chuyên gia đầu ngành; trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học; chuyển giao và ứng dụng các phương pháp, thiết bị, giải pháp kỹ thuật phù hợp.



Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN



Tiến sĩ Phan Văn Đàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu cho biết nhà trường đang định hướng đổi mới giáo dục đại học, nghề nghiệp tạo đột phá phát triển theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW. Theo đó, Trường xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn và gắn với năng lực việc làm; phát triển mới các ngành mũi nhọn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Công nghệ chế biến thủy sản; năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí); du lịch sinh thái, quản trị nhà hàng khách sạn; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời, nhà trường tăng cường học phần trải nghiệm, thực tập dài hạn tại doanh nghiệp.