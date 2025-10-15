Thúc đẩy hợp tác công nghiệp an ninh - quốc phòng Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Chủ tịch và đoàn đại biểu Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2023; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường ASEAN; đồng thời mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cầu nối giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Trong lĩnh vực an ninh trật tự, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua liên tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm, tham dự hội nghị – hội thảo và hợp tác đào tạo. Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ đào tạo 7 sĩ quan đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; trong đó, 6 sĩ quan hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.