Tin tức
Thúc đẩy hợp tác công nghiệp an ninh - quốc phòng Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ
Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Chủ tịch và đoàn đại biểu Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2023; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường ASEAN; đồng thời mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cầu nối giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi.
Trong lĩnh vực an ninh trật tự, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua liên tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm, tham dự hội nghị – hội thảo và hợp tác đào tạo. Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ đào tạo 7 sĩ quan đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; trong đó, 6 sĩ quan hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.
Hai bên cũng tăng cường phối hợp trong khuôn khổ “Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép chất ma túy, các chất hướng thần, tiền chất và các loại tội phạm khác” ký từ năm 2007. Năm 2023, Bộ Công an Việt Nam đã cử đoàn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau động đất, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế sâu sắc.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao năng lực phát triển và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh - quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ; khẳng định, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, công nghiệp an ninh là lĩnh vực hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, có thể trở thành một trụ cột trong quan hệ song phương thời gian tới.
Để thúc đẩy hợp tác thực chất hơn nữa, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn ngài Chủ tịch tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Bộ Công an Việt Nam có cơ hội tiếp xúc, hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh – quốc phòng; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Tại cuộc tiếp, hai bên thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh chung; đồng thời, nghiên cứu thúc đẩy đàm phán, ký kết “Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh” nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác trong tương lai./.