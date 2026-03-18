Thúc đẩy hợp tác công nghệ, chuyển đổi số giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; trong đó, hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số là một trong những trụ cột đột phá. Bộ Công an hoan nghênh các doanh nghiệp, đối tác công nghệ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Daniel Rosen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Rosen Partners, Hoa Kỳ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn Rosen Partners, Công ty R.MOR cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin về các xu hướng công nghệ mới, kinh nghiệm quốc tế và các mô hình hợp tác phù hợp trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tạo cơ sở để nghiên cứu khả năng hợp tác.

Bộ Công an Việt Nam hoan nghênh Công ty R.MOR cũng như các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Rosen Partners nghiên cứu hợp tác với Bộ Công an trong những lĩnh vực thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của hai bên, trong đó có lĩnh vực an ninh mạng, phục vụ yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ và USABC tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã quan tâm, chỉ đạo đối với các mặt hợp tác với phía doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Daniel Rosen đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng hạ tầng số an toàn, bền vững; khẳng định Tập đoàn Rosen Partners, trong đó có Công ty R.MOR, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với các đơn vị của Bộ Công an và các đối tác Việt Nam. Ông Daniel Rosen đồng thời bày tỏ tin tưởng những nỗ lực chung của hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thịnh vượng./.