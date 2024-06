Thúc đẩy hợp tác an ninh trên không giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Giám đốc Cơ quan An ninh vận tải, Bộ An ninh nội địa Mỹ David Pekoske. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chào mừng ông David Pekoske và đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ với các cơ quan của Hoa Kỳ như: Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp… Hai bên triển khai nhiều hoạt động hợp tác chuyên ngành như: truyền tải thông điệp của lãnh đạo cấp cao hai nước; trao đổi đoàn; hợp tác phòng chống khủng bố; phối hợp xử lý các vụ án hình sự; phối hợp bắt, bàn giao các đối tượng truy nã…

Hai bên hiện đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định triển khai sĩ quan an ninh trên không, tạo cơ sở pháp lý để hai nước hợp tác trong lĩnh vực an ninh trên không. Tiến độ của việc này được thúc đẩy sớm sẽ giúp an ninh trên các chuyến bay giữa hai nước được an toàn hơn.

Để thúc đẩy và tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên thúc đẩy ký kết Hiệp định triển khai sĩ quan an ninh trên không trong năm 2024, góp phần đưa quan hệ hợp tác về lĩnh vực này lên tầm cao mới, xứng đáng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống khủng bố qua đường hàng không; thiết lập cơ chế trao đổi, xử lý thông tin về dấu hiệu nghi vấn và các loại tội phạm; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khủng bố giữa các đơn vị chức năng hai nước.

Hai bên nghiên cứu xây dựng văn bản hợp tác như: Bản ghi nhớ về hợp tác trên lĩnh vực an ninh trên không giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan An ninh vận tải, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến bay thương mại giữa hai nước; tăng cường hỗ trợ hoạt động đào tạo, tập huấn, tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu thực tế tại hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cơ quan An ninh vận tải Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các đơn vị của Bộ Công an về quy trình giám sát, kiểm tra người, phương tiện, hành lý, hàng hóa qua đường hàng không; các biện pháp kiểm soát việc lợi dụng dịch vụ hàng không để buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí, chất nổ; hệ thống kỹ thuật nhằm giám sát, vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái (UAV). Hai bên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về tác động, ảnh hưởng của thiết bị bay siêu nhẹ, UAV xâm nhập trái phép gây mất an toàn hàng không; phương thức đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng, ngăn chặn tin tặc xâm nhập trái phép, lấy thông tin dữ liệu hành khách; hoạt động phá hoại, tấn công khủng bố chiếm quyền điều hành quản lý hoạt động bay và quy trình ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

Cảm ơn Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Giám đốc Cơ quan An ninh vận tải, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ David Pekoske nhấn mạnh, quan hệ song phương hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Ông David Pekoske khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và hợp tác chuyên ngành giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Hoa Kỳ nói riêng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả./.