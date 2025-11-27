Thúc đẩy hợp tác an ninh mạng với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu – ASEAN (EU-ABC) Jens Rubbert. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang vui mừng đón Phái đoàn EU - ABC và EuroCham thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên minh châu Âu (28/11/1990 - 28/11/2025). Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sau hơn ba thập niên hợp tác, quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên cơ sở những giá trị chung, niềm tin và tầm nhìn dài hạn, trở thành một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế của Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương như Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, buổi làm việc là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi phương hướng, biện pháp hợp tác nhằm đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác giữa Bộ Công an và các doanh nghiệp châu Âu trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, buổi làm việc là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi phương hướng, biện pháp hợp tác nhằm đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác giữa Bộ Công an và các doanh nghiệp châu Âu trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam; chú trọng phối hợp phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng thời đề nghị EU - ABC, EuroCham và các doanh nghiệp châu Âu hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, sản xuất và kinh doanh công nghệ cao nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ cho đội ngũ chuyên gia an ninh mạng của Bộ Công an Việt Nam; triển khai các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ. EU - ABC, EuroCham và các doanh nghiệp châu Âu ổ chức các diễn đàn giới thiệu công nghệ cho Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng của Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng Việt Nam và doanh nghiệp an ninh mạng châu Âu về các mối đe dọa, các hình thức tấn công mạng phổ biến, mới nối. Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh việc EU - ABC và EuroCham phối hợp với Bộ Công an trong nghiên cứu, tổ chức các cuộc tiếp xúc trên các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể như an ninh mạng, máy bay trực thăng, máy bay không người lái (UAV)..., qua đó kết nối các nhóm công ty, doanh nghiệp châu Âu có năng lực và nhu cầu hợp tác với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, tạo điều kiện để hai bên trao đổi chuyên sâu, khảo sát cụ thể về các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn an ninh, an toàn.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch EU-ABC Jens Rubbert khẳng định cộng đồng doanh nghiệp châu Âu coi Việt Nam là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực ASEAN và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian tới.

Ngài Jens Rubbert đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các kênh đối thoại, trao đổi thường xuyên ở cả cấp lãnh đạo và kỹ thuật; kịp thời chia sẻ thông tin, tháo gỡ vướng mắc; thúc đẩy các cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - EU theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.