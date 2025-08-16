Thúc đẩy hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Cuba

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lázaro Alberto Álvarez Casas và các lãnh đạo Bộ Nội vụ Cuba sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục lập trường trước sau như một ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Đảng và nhân dân Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là hợp tác cung ứng và sản xuất lương thực tại Cuba.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang gặp phải; đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Miguel Díaz Canel - Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba, nhân dân Cuba nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình.

Bộ trưởng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam triển khai quyết liệt những nội dung đã thống nhất giữa hai bên, trong đó tập trung vào công tác hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Nội vụ Cuba; xây dựng văn bản hợp tác an ninh mạng; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế và hoàn thành các thủ tục khai trương Trung tâm nghiên cứu các sản phẩm khoa học y tế; nghiên cứu hợp tác nông nghiệp để từng bước hỗ trợ Bộ Nội vụ Cuba tự chủ trong sản xuất.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất với những đánh giá thực chất, ngắn gọn nhưng bao quát về quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam - Cuba và quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Cuba mà Bộ trưởng Lázaro Alberto Álvarez Casas đưa ra.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và Tổng cục Phản gián, Bộ Nội vụ Cuba trong lĩnh vực an ninh mạng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Hai bên cũng ghi nhận việc tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như quản lý trại giam, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, hỗ trợ phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia mỗi nước. Để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của hai nước, đồng thời triển khai hiệu quả các chủ trương đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Miguel Díaz Canel thống nhất trong chuyến thăm Cuba tháng 9/2024, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu khả năng và thế mạnh của nhau, kiến nghị các giải pháp hợp tác trên những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Bộ trưởng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực an ninh; chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng, chống âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng. Bên cạnh đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ chung, qua đó, nâng cao vị thế quốc gia và quảng bá hình mẫu quan hệ thủy chung son sắt Việt Nam - Cuba trên trường quốc tế.

Các ưu tiên hợp tác được Bộ trưởng Lương Tam Quang đề cập gồm: đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm mua bán người, tội phạm trong lĩnh vực thương mại, du lịch, các loại tội phạm mới cũng như các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; phát triển hợp tác kinh tế, tập trung hỗ trợ Cuba phát triển nông nghiệp và chuyển giao công nghệ y - sinh học cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Lázaro Alberto Álvarez Casas nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Cuba và Việt Nam là tài sản chung được hai nước dày công vun đắp và phía Cuba luôn trân trọng sự ủng hộ kiên định của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của mình, nhất là trong giai đoạn khó khăn do cấm vận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba bày tỏ tin tưởng, những biện pháp để tăng cường hợp tác mà hai bên thống nhất tại hội đàm sẽ sớm được triển khai hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Lázaro Alberto Álvarez Casas đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và Tổng cục Phản gián, Bộ Nội vụ Cuba trong lĩnh vực an ninh mạng./.