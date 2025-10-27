Thúc đẩy hợp tác an ninh mạng giữa Việt Nam và Ba Lan

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chào mừng ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan sang Việt Nam tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước là khuôn khổ pháp lý toàn diện và thống nhất ở cấp độ toàn cầu, là cầu nối cho việc hợp tác quốc tế trong điều tra, chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, từ khi Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, mối quan hệ giữa hai nước được xây dựng và phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục đào tạo, đặc biệt là sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ba Lan vào tháng 1/2025 vừa qua.

Khẳng định Việt Nam và Ba Lan vẫn còn tiềm năng, dư địa lớn để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng hai bộ sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Kỹ thuật số Ba Lan nhân chuyến thăm Việt Nam lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Cộng hòa Ba Lan Krzysztof Gawkowski ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan quan tâm thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa hai bên; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mở các kênh liên lạc, trao đổi song phương giữa các cơ quan chức năng thuộc bộ, ngành liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; tội phạm mua bán người, các hoạt động tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ thực thi pháp luật giữa hai nước; ủng hộ lập trường và chính sách của nhau trong những vấn đề quốc tế chung tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Ba Lan; đơn giản hoá thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Ba Lan hoạt động đầu tư, thương mại, học tập và du lịch…

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam nói chung, Bộ Công an nói riêng trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, khẳng định đây là biểu tượng của tinh thần đa phương trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Nhất trí với Bộ trưởng Lương Tam Quang về yêu cầu tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krzysztof Gawkowski khẳng định Bộ Kỹ thuật số Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa hai bên, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả./.