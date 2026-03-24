Thúc đẩy giao lưu học thuật và nghiên cứu chung Việt Nam - Thái Lan
Phát biểu tại buổi tiếp, PGS.TS Khanisara khẳng định việc thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam luôn nằm trong ưu tiên hàng đầu của nhà trường, xuất phát từ thực tế địa phương là nơi có đông cộng đồng người gốc Việt sinh sống nhất tại Thái Lan, cũng như có mối quan hệ giao lưu ngày càng phát triển giữa nhân dân hai nước. Trung tâm Việt Nam học thuộc Khoa Quốc tế của nhà trường giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, cũng như triển khai các chương trình nghiên cứu chung giữa hai bên. Nhà trường cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác sâu rộng với các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế.