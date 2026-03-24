Thúc đẩy giáo dục STEAM gắn với bình đẳng giới

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại sự kiện.

Dự án "Chúng tôi CÓ THỂ" là sáng kiến bắt đầu từ năm 2019 nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, giáo dục cho trẻ em gái và xây dựng môi trường học tập an toàn, hòa nhập. Trong giai đoạn 2 (2023 - 2025), dự án đã tiếp cận hơn 8.000 học sinh và gia đình tại các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Long và Khánh Hòa; nâng cao năng lực cho hơn 650 giáo viên; và huy động được 300 thủ lĩnh thanh niên.

Phát biểu tổng kết tại buổi lễ, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá cao hiệu quả của dự án: Giai đoạn 1 và 2 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới. "Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn nội dung về giới, bình đẳng giới được giảng dạy chính thức tại các cơ sở đào tạo giáo viên để thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021–2030, đảm bảo chất lượng, hiệu quả", ông Đức phát biểu.



Tiếp nối những thành công đó, giai đoạn 3 của dự án kéo dài 36 tháng (2026–2029) mang chủ đề "Chúng tôi CÓ THỂ vì một tương lai kết nối: Từ học tập đến tiên phong thông qua giáo dục STEAM" đã chính thức được khởi động.



Dự án đặt mục tiêu giải quyết các rào cản mang tính cấu trúc, hỗ trợ học sinh – đặc biệt là nữ sinh và học sinh người dân tộc thiểu số – phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Giai đoạn này dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 6.000 học sinh (trong đó có 3.000 nữ sinh), đồng thời nâng cao năng lực cho hơn 100 giáo viên và cán bộ tư vấn.



Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ về ý nghĩa của sáng kiến, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: Thúc đẩy bình đẳng giới trong và thông qua giáo dục là một trong những ưu tiên cốt lõi của UNESCO. Khi các em gái có cơ hội thực chất để phát triển kỹ năng, sự tự tin và năng lực lãnh đạo cho tương lai, thông qua cả giáo dục STEAM, các em sẽ phát huy tiềm năng của mình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Thông qua dự án "Chúng tôi CÓ THỂ", UNESCO đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng môi trường học tập nơi mọi học sinh đều có thể sáng tạo và dẫn dắt tương lai.



Về phía nhà tài trợ, bà Heekyung Jo Min, Trưởng bộ phận Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Tập đoàn CJ khẳng định: Bước vào giai đoạn 3, CJ tiếp tục cam kết củng cố mối quan hệ hợp tác trong dự án này, mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội học tập chất lượng, đồng thời hỗ trợ nữ sinh và học sinh dân tộc thiểu số phát triển kỹ năng và sự tự tin để thành công, đặc biệt thông qua giáo dục STEAM.



Trong bối cảnh phụ nữ hiện chỉ chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong các lĩnh vực STEM tại Việt Nam, sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giới. Dự án đóng góp trực tiếp vào các ưu tiên giáo dục của Việt Nam cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc về Giáo dục chất lượng (SDG 4) và Bình đẳng giới (SDG 5)./.