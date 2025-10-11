Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Oknha Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia dự diễn đàn; ông Neak Oknha Lav Kang, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia cùng đại diện lãnh đạo một số địa phương Việt Nam- Campuchia có chung đường biên giới và khoảng 80 doanh nghiệp của 2 nước tham dự diễn đàn.



Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực, lợi ích song phương và đóng góp tích cực vào ổn định, phát triển của khu vực. Tuy nhiên, quy mô hợp tác giữa hai nước còn khiêm tốn so với tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế xanh, tái tạo năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và thương mại. Đây là thời điểm thuận lợi để hai bên khơi thông nguồn lực, khai mở tiềm năng, tạo nên những đột phát mới, mở rộng hợp tác, góp phần nâng tầm kinh tế Việt Nam-Campuchia, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao tặng Kỷ niệm chương Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho ông Nguyễn Minh Vũ (thứ hai từ phải sang), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; ông Nguyễn Mạnh Cường (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Võ Tấn Thành (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Campuchia đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; đồng thời mong muốn Chính phủ Campuchia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư, thương mại tại Campuchia, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Bà nhấn mạnh, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2025 là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp 2 nước gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng; lan tỏa tinh thần hợp tác, sẻ chia và đồng hành giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần vào sự phát triển chung của hai nền kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết keo sơn, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Ông Neak Oknha Lav Kang, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2025 đã tạo cơ hội đặc biệt để các doanh nhân, nhà đầu tư hai nước quảng bá sản phẩm và dịch vụ cũng như gặp gỡ trực tiếp, trao đổi tiềm năng hợp tác đầu tư kinh doanh.

Chia sẻ về tiềm năng hợp tác doanh nghiệp hai nước, ông Neak Oknha Lav Kang cho rằng, tình hữu nghị hợp tác lâu đời giữa hai nước đã đặt nền móng cho sự hợp tấc giữa nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước trong việc phát triển, thúc đẩy kinh tế ngày càng bền chặt. Việt Nam là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Campuchia. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước ngày càng tăng trong những năm qua và đang cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong năm 2025.